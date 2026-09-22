İşte Salah için Thierry Henry’den olay sözler! 'Sorun kesinlikle o değildi'

Fransız futbol adamı, "Muhammed Salah'ın Liverpool'da yaşananların hiçbir zaman kaynağı olmadığını artık net şekilde görebiliyorsunuz. Belki kulüp yöneticileri arasında bazı problemler vardı ancak bunun Mısır Kralı ile kesinlikle bir ilgisi yoktu." sözlerini sarf etti.