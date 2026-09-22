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İşte Salah için Thierry Henry’den olay sözler! 'Sorun kesinlikle o değildi'

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İşte Salah için Thierry Henry’den olay sözler! 'Sorun kesinlikle o değildi'

Trabzonspor'un süper starı için Fransız yıldızdan sürpriz bir çıkış geldi.

#1
Foto - İşte Salah için Thierry Henry’den olay sözler! 'Sorun kesinlikle o değildi'

Thierry Henry, Trabzonspor’un Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Muhammed Salah için dikkat çeken ifadeler kullandı. Fransız futbol adamı, Salah’ın Liverpool’dan ayrılığının kendi performansıyla değil, kulüp yönetimiyle ilgili sorunlardan kaynaklandığını savundu.

#2
Foto - İşte Salah için Thierry Henry’den olay sözler! 'Sorun kesinlikle o değildi'

Trabzonspor'un Galatasaray'ı Muhammed Salah'ın hat-trick'iyle 4-0 mağlup etmesi, Avrupa'da da ses getirmeye devam ediyor.

#3
Foto - İşte Salah için Thierry Henry’den olay sözler! 'Sorun kesinlikle o değildi'

Fransız eski golcü Thierry Henry, Topskills Sports UK'e verdiği röportajda Salah'ın Liverpool tarafından haksızlığa uğradığını ifade ederek, "Türkiye ligindeki ilk hat-trick'inizi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a karşı attığınızı hayal edin. Onun adına ve başardıklarına saygı duymak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İşte Salah için Thierry Henry’den olay sözler! 'Sorun kesinlikle o değildi'

Liverpool formasıyla 442 maça çıkan Muhammed Salah, bu karşılaşmalarda 257 gol ve 123 asistlik performans sergiledi. 34 yaşındaki yıldız, İngiliz ekibiyle 1 Şampiyonlar Ligi ve 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşarken takımdan ayrılması büyük yankı uyandırmıştı. Thierry Henry ise Mısırlı futbolcunun Liverpool'daki ayrılığının ardından tartışmalara dikkat çekerken, sorunun Salah'dan kaynaklanmadığını savundu.

#5
Foto - İşte Salah için Thierry Henry’den olay sözler! 'Sorun kesinlikle o değildi'

Fransız futbol adamı, "Muhammed Salah'ın Liverpool'da yaşananların hiçbir zaman kaynağı olmadığını artık net şekilde görebiliyorsunuz. Belki kulüp yöneticileri arasında bazı problemler vardı ancak bunun Mısır Kralı ile kesinlikle bir ilgisi yoktu." sözlerini sarf etti.

#6
Foto - İşte Salah için Thierry Henry’den olay sözler! 'Sorun kesinlikle o değildi'

Premier Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı başaran 34 yaşındaki yıldız, Trabzonspor kariyerine de çok iyi başladı. Bordo-mavililer ile çıktığı 8 maçta 7 gol kaydeden Salah, 2 de asistle oynadı.

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