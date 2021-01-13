2021-01-13 15:24:09 Merak edilen liste açıklandı! Türkiye dünyaya damga vurdu
Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri arasında Türkiye'den 5 lezzet de yer aldı.
Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri arasında Türkiye'den 5 lezzet de yer aldı.
Medya takip kurumu Ajans Press, Türk mutfağı ile alakalı basına yansıyan haberleri inceledi. Kurum, dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılından bugüne kadar Türk Mutfağı ile alakalı basına 3 bin 307 haber yansıdığı tespit edildi. Adana kebap ile çıkan haber adedi ise 285 olurken, köfte ile alakalı 5 bin 593 haber olduğu kaydedildi.
Böylelikle Türkiye’den birbirinden güzel 5 lezzetin listede yer aldığı saptanırken, birinci sıraya İtalya’dan Margherita pizzanın yerleştiği kaydedildi.
İkinci sıraya ise en sevilen lezzetlerimizden Adana kebap yerleşti.
Üçüncü sırada Japonya’dan Ramen (Erişte) yer aldığı kaydedildi.
Dünyanın en iyi lezzetleri arasına giren Biber Dolması listede yerini aldı. Türkiye'den listeye giren diğer lezzetler ise şöyle...
Sarma...
Köfte...
Döner...
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