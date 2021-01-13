Merak edilen liste açıklandı! Türkiye dünyaya damga vurdu

Medya takip kurumu Ajans Press, Türk mutfağı ile alakalı basına yansıyan haberleri inceledi. Kurum, dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılından bugüne kadar Türk Mutfağı ile alakalı basına 3 bin 307 haber yansıdığı tespit edildi. Adana kebap ile çıkan haber adedi ise 285 olurken, köfte ile alakalı 5 bin 593 haber olduğu kaydedildi.