Memurluğu bıraktı, bu işe başladı! Rekor fiyata sattı

Çalıştığı kamu kurumundan istifa ederek merak ve sevgi duyduğu tesbihi ekmek kapısına dönüştüren Selçuk Perdeci, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Perdeci, şunları söyledi: "Bir arkadaşım 'hiç bakır tesbih yok. Bana yapar mısın?' dedi. Yaptığım araştırmada dünyada hiç yapılmadığını gördüm. İlk kez yaptım ve güzel bir işçilik ortaya çıktı. Koleksiyoncu arkadaşlarımız da beğendi. 2,5 kilo bakır kullandık. 780 gram ağırlığında bir tesbih ortaya çıktı. 15 günümüzü aldı. İşlenmesi zor bir malzeme. İşimiz sabır işi ama bakırla çalışmak daha çok sabır istiyor. Fiyatı 2 bin dolar civarı. Bir arkadaşımız sipariş vermişti ona verdik. O da başkasına hediye edecek."