2020-12-06 22:35:47 Memurluğu bıraktı, bu işe başladı! Rekor fiyata sattı
Elazığ’da memurluğu bırakıp, hobisine merak saran Selçuk Perdeci, bir ilki gerçekleştirdi.
Elazığ’da memurluğu bırakıp, hobisine merak saran Selçuk Perdeci, bir ilki gerçekleştirdi.
Elazığ'da çalıştığı kamu kurumundan 6 yıl önce istifa eden Selçuk Perdeci, merak sardığı tesbih yapımında kendisini geliştirdi.
Kısa sürede ustalaşan 3 çocuk babası Selçuk Perdeci, geçimini buradan sağlamaya başladı.
Perdeci, tesbih yapımında değişik modeller ve tasarımlar uygulamaya başladı.
Perdeci, bir arkadaşının önerisi ile bakırdan tesbih yapmaya karar verdi.
Tesbih ustası, 15 gün boyunca tesbihi yapmak için uğraştı.
Perdeci, 2,5 kilo bakır kullanarak 780 gram ağırlığında bir tesbih üretti.
Selçuk Usta, bakır tesbihi 2 bin dolar karşılığında koleksiyoncu arkadaşına sattı.
Çalıştığı kamu kurumundan istifa ederek merak ve sevgi duyduğu tesbihi ekmek kapısına dönüştüren Selçuk Perdeci, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Perdeci, şunları söyledi: "Bir arkadaşım 'hiç bakır tesbih yok. Bana yapar mısın?' dedi. Yaptığım araştırmada dünyada hiç yapılmadığını gördüm. İlk kez yaptım ve güzel bir işçilik ortaya çıktı. Koleksiyoncu arkadaşlarımız da beğendi. 2,5 kilo bakır kullandık. 780 gram ağırlığında bir tesbih ortaya çıktı. 15 günümüzü aldı. İşlenmesi zor bir malzeme. İşimiz sabır işi ama bakırla çalışmak daha çok sabır istiyor. Fiyatı 2 bin dolar civarı. Bir arkadaşımız sipariş vermişti ona verdik. O da başkasına hediye edecek."
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