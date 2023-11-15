2023-11-15 09:23:56 Memurlar dikkat! Emeklilik hesaplamasında sil baştan
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), memur statüsünde çalışanlara yönelik önemli bir düzenleme yaparak, hizmet borçlanmaları ile sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesine imkân tanıdı. SGK, Yargıtay’ın kararı üzerine memurlara yönelik önemli bir düzenleme yaptı. Buna göre hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik hesaplanırken sayılabilecek. Böylece memurlara daha erken emekli olma imkânı doğacak. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı...