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Ekonomi
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Memurlar dikkat! Emeklilik hesaplamasında sil baştan

2023-11-15 09:23:56
Memurlar dikkat! Emeklilik hesaplamasında sil baştan

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), memur statüsünde çalışanlara yönelik önemli bir düzenleme yaparak, hizmet borçlanmaları ile sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesine imkân tanıdı. SGK, Yargıtay’ın kararı üzerine memurlara yönelik önemli bir düzenleme yaptı. Buna göre hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik hesaplanırken sayılabilecek. Böylece memurlara daha erken emekli olma imkânı doğacak. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı...

#1
Foto - Memurlar dikkat! Emeklilik hesaplamasında sil baştan

Değişiklik SGK genelgesi olarak yayımlandı. Konunun detayına girmeden önce durum neydi, kısaca özetleyeyim ki, SGK’nın yaptığı değişiklik daha net anlaşılsın.

#2
Foto - Memurlar dikkat! Emeklilik hesaplamasında sil baştan

FARKLI DÜZENLEMELER MEVCUT Ekim 2008’den itibaren memur statüsünde (4/C) ilk defa sigortalı olanların askerlik, yurtdışı, öğrencilik gibi sürelerini borçlanmaları halinde borçlandıkları süreler, sigortalılığın başlangıç tarihini öne çekmiyordu. Aynı şekilde Ekim 2008’den itibaren memur statüsünde sigortalı olan ancak bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandıklar kapsamında sigortalılığı olanların da o tarihlere yönelik yaptıkları hizmet borçlanmaları sigorta başlangıç tarihini öne çekmiyor ve bu süreleri emekliliğe saydıramıyorlardı. Bilmeyenler için şunu da belirtmekte fayda var; memurların hizmet borçlanması konusunda farklı tarihlerde, farklı düzenlemeler bulunuyor.

#3
Foto - Memurlar dikkat! Emeklilik hesaplamasında sil baştan

YARGITAY NE KARAR VERDİ? SGK, Ekim 2008 öncesi sigortalılığı bulunan, bu tarihten sonra memur statüsünde çalışmaya başlayanların hizmet borçlanmalarına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeyi de genelge olarak yayımladı. SGK’nın değişiklik yapmasının iki nedeni var. Birincisi SGK genelgesinde özetle, “Kanunun bir maddesi ile verilen bir hakkın yine Kanunun başka bir maddesi ile yok sayılması ve borçlanma yapan sigortalılar aleyhine bir uygulamanın oluşması sonucunu doğuracaktır” diyor. İkinci neden ise bu konuda Yargıtay’ın vermiş olduğu karar.

#4
Foto - Memurlar dikkat! Emeklilik hesaplamasında sil baştan

Kararın gerekçesini de şöyle özetleyeyim: Memur statüsünde çalışan, ancak 2010 yılında başka sigorta statüsünde olan bir sigortalı; borçlanma sürelerinin emeklilikte sayılmaması konusunda İzmir Hukuk Dairesi’nde dava açıyor. Hukuk süreci ile kafanızı fazla meşgul etmeyeyim. Mahkeme, borçlanılan sürelerin ilgili dönemlere mal edilemeyeceğine hükmedip, SGK lehine karar veriyor. Konu Yargıtay’a gidiyor ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozuyor, sigortalı lehine karar veriyor.

#5
Foto - Memurlar dikkat! Emeklilik hesaplamasında sil baştan

SİGORTA TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK İşte bu gerekçelerle SGK, memurların hizmet borçlanmasının sigorta başlangıç tarihini öne çekmesi konusunda yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurtdışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak. Borçlandıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınacak ve sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar öne çekilecek.

#6
Foto - Memurlar dikkat! Emeklilik hesaplamasında sil baştan

TÜM MEMURLARI KAPSAMIYOR SGK, genelgesinde bu konuda bir hususa da açıklık getirdi. Evet, Ekim 2008’den sonra memur statüsünde çalışan, öncesinde ise sigortalılığı olanlara bu hak tanındı ancak uygulama, tüm sigortalılık statüleri bakımından ilk defa Ekim 2008 sonrası çalışmaya başlayan memurları kapsamayacak.

#7
Foto - Memurlar dikkat! Emeklilik hesaplamasında sil baştan

Bu çalışanların, sigortalılık tarihinden önceki borçlanma süreleri başlangıç tarihini öne çekmeyecek. Yani, ilk sigortalı oldukları tarih 2008’in ekim ayından sonra olan SSK, Bağ-Kur, özel sandık statüsünde çalışıp da memur olanlar, hizmet borçlanması yaptıklarında borçlandıkları süreler sigorta başlangıç tarihini öne çekmeyecek, emeklilikte dikkate alınmayacak.

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