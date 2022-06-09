Memur memur emeklisi temmuz zam oranları: Temmuzda memurlar emekliler ne kadar zam alacak?

Gelelim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammına. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 35.64 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 4.110 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı da 3.400 liraya çıkacak.