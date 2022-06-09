2022-06-09 17:06:58 Memur memur emeklisi temmuz zam oranları: Temmuzda memurlar emekliler ne kadar zam alacak?
Temmuz ayında da memur ve emeklileri toplu sözleşme zam oranı yüzde 9.5’e çıkar mı? Memur ve memur emeklisine müjde üstüne müjde ardı ardına gelmekte. 3600 ek gösterge artışıyla birlikte 5,6 milyon emekli ve memur maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde artışı gördü. Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında bir artış olacak.