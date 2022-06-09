  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
9
Memur memur emeklisi temmuz zam oranları: Temmuzda memurlar emekliler ne kadar zam alacak?

2022-06-09 17:06:58
Memur memur emeklisi temmuz zam oranları: Temmuzda memurlar emekliler ne kadar zam alacak?

Temmuz ayında da memur ve emeklileri toplu sözleşme zam oranı yüzde 9.5’e çıkar mı? Memur ve memur emeklisine müjde üstüne müjde ardı ardına gelmekte. 3600 ek gösterge artışıyla birlikte 5,6 milyon emekli ve memur maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde artışı gördü. Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında bir artış olacak.

#1
Foto - Görevdeki memurlar ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Emeklililerin gözü Temmuz ayında yapılacak olan zamma çevrildi. 5 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından SSK/Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında alacakları zam oranını merak etmeye başladı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, memur ve memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emekisinin temmuz zammına ilişkin önemli bilgileri köşesine taşıdı. İşte Noyan Doğan’ın memur, emekli temmuz zammına ilişkin o yazısı:

Görevdeki memurlar ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Emeklililerin gözü Temmuz ayında yapılacak olan zamma çevrildi. 5 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından SSK/Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında alacakları zam oranını merak etmeye başladı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, memur ve memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emekisinin temmuz zammına ilişkin önemli bilgileri köşesine taşıdı. İşte Noyan Doğan’ın memur, emekli temmuz zammına ilişkin o yazısı:

#2
Foto - Görevdeki memurlar ile memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmeye göre de memur ve emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 7 zamlı alacak. Yine toplu sözleşmeye göre ocak-haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 5’i aşması halinde de aradaki fark maaş zammına eklenecek.

Görevdeki memurlar ile memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmeye göre de memur ve emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 7 zamlı alacak. Yine toplu sözleşmeye göre ocak-haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 5’i aşması halinde de aradaki fark maaş zammına eklenecek.

#3
Foto - TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 olduğuna göre; şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 30.64’lük enflasyon farkı oluşmuş durumda. Bunun üzerine toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7 zam da eklenince memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 37.64’lük zam kesin görülüyor. Haziran ayında açıklanacak 6 aylık enflasyona göre yüzde 37.64’lük zammın daha da artacağı ve yüzde 40’lara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Kesin zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamı ile netleşecek.

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 olduğuna göre; şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 30.64’lük enflasyon farkı oluşmuş durumda. Bunun üzerine toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7 zam da eklenince memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 37.64’lük zam kesin görülüyor. Haziran ayında açıklanacak 6 aylık enflasyona göre yüzde 37.64’lük zammın daha da artacağı ve yüzde 40’lara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Kesin zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamı ile netleşecek.

#4
Foto - Beş aylık enflasyon farkı ve zam oranına göre de en düşük memur maaşı 8.848 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da 5.900 liraya çıkacak. Yine 5 aylık rakamlara göre kamuda çalışan genel müdürün maaşı 29.358 liraya, şube müdürünün maaşı 15.399 liraya, öğretmenin maaşı 11.930 liraya, polis memurunun maaşı 13.359 liraya, hemşirenin maaşı 11.494 liraya, araştırma görevlisinin maaşı 14.887 liraya, uzman doktorun maaşı da 18.322 liraya çıkacak. Derecesi 9/1 olan memur ise 9 bin lira maaş alacak.

Beş aylık enflasyon farkı ve zam oranına göre de en düşük memur maaşı 8.848 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da 5.900 liraya çıkacak. Yine 5 aylık rakamlara göre kamuda çalışan genel müdürün maaşı 29.358 liraya, şube müdürünün maaşı 15.399 liraya, öğretmenin maaşı 11.930 liraya, polis memurunun maaşı 13.359 liraya, hemşirenin maaşı 11.494 liraya, araştırma görevlisinin maaşı 14.887 liraya, uzman doktorun maaşı da 18.322 liraya çıkacak. Derecesi 9/1 olan memur ise 9 bin lira maaş alacak.

#5
Foto - Bu yılın başında ise durum biraz farklıydı. Memur ve emeklileri maaşlarını, 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacak ve 2021’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecekti. Açıklanan enflasyona göre de 22.47’lik enflasyon farkı oluştu ve yüzde 5’lik zamla birlikte memur ve emeklilerinin 2022’nin ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2.5 arttırıp, yüzde 7.5 olarak uygulama kararı alınca; memur ve emekliler ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı aldı.

Bu yılın başında ise durum biraz farklıydı. Memur ve emeklileri maaşlarını, 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacak ve 2021’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecekti. Açıklanan enflasyona göre de 22.47’lik enflasyon farkı oluştu ve yüzde 5’lik zamla birlikte memur ve emeklilerinin 2022’nin ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2.5 arttırıp, yüzde 7.5 olarak uygulama kararı alınca; memur ve emekliler ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı aldı.

#6
Foto - Peki, temmuz ayında da memur ve emeklileri için sene başındakinin gibi bir uygulamaya gidilip de toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7’lik zam yüzde 2.5 daha artırılıp, zam oranı yüzde 9.5’e çıkar mı? Şimdiden bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin detaylarını paylaştığı açıklamasında temmuz ayında maaşlarda kapsamlı bir iyileştirme yapılacağını açıkladı.

Peki, temmuz ayında da memur ve emeklileri için sene başındakinin gibi bir uygulamaya gidilip de toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7’lik zam yüzde 2.5 daha artırılıp, zam oranı yüzde 9.5’e çıkar mı? Şimdiden bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin detaylarını paylaştığı açıklamasında temmuz ayında maaşlarda kapsamlı bir iyileştirme yapılacağını açıkladı.

#7
Foto - Gelelim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammına. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 35.64 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 4.110 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı da 3.400 liraya çıkacak.

Gelelim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammına. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 35.64 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 4.110 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı da 3.400 liraya çıkacak.

#8
Foto - 2022’nin 3 temmuzunda açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir. 2022’nin başında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 25.47 zamlı almışlardı. Sene başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama kapsamında da 2022 yılında aylık geliri 1.500 liradan başlayan 1.2 milyon emeklinin maaşı ise 2.500 liraya yükseltilmişti.

2022’nin 3 temmuzunda açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir. 2022’nin başında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 25.47 zamlı almışlardı. Sene başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama kapsamında da 2022 yılında aylık geliri 1.500 liradan başlayan 1.2 milyon emeklinin maaşı ise 2.500 liraya yükseltilmişti.

Yunanistan'ın petrol hamlesi elinde patladı! Büyük oyun bozuldu
Dünya

Yunanistan'ın petrol hamlesi elinde patladı! Büyük oyun bozuldu

ABD'nin talimatı sonrası Yunanistan tarafından alıkonan İran tankeri hakkında karar verildi. Mahkeme Yunanistan'ın bu girişimini usulsüz bul..
Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Böyle skandal görülmedi
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Böyle skandal görülmedi

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna karşı çıkan Rusya'dan skandal bir adım geldi. Rus devlet televizyonu RT, terör örgütünün sözde el..
Başkan Erdoğan’dan tarihi rest: Şaka yapmıyorum, felaket olur
Siyaset

Başkan Erdoğan’dan tarihi rest: Şaka yapmıyorum, felaket olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a tarihi uyarılarda bulundu.
Doların çakılacağını ısrarla söyleyen Necmettin Batırel’den yeni çıkış: Karar sizin
Ekonomi

Doların çakılacağını ısrarla söyleyen Necmettin Batırel’den yeni çıkış: Karar sizin

Dolar üzerine yaptığı tahminlerle büyük ses getiren ekonomist Necmettin Batırel'den Türkiye ekonomisine ve siyasi gündemine ilişkin dikkat ç..
Alparslan Kuytul hakkında yeni karar
Gündem

Alparslan Kuytul hakkında yeni karar

Adana’da kapatılan Furkan Vakfı’nın tutuklu kurucusu Alparslan Kuytul hakkında 9 yıl hapis cezası istemiyle yeni bir dava açılmasına karar v..
Altın ve dolar için ekonomist Hatice Kolçak üstüne basa basa uyardı: Pazartesi gününe kadar bunu yapın
Ekonomi

Altın ve dolar için ekonomist Hatice Kolçak üstüne basa basa uyardı: Pazartesi gününe kadar bunu yapın

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam ederken Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'tan çok çarpıcı bir yorum geldi. Kolçak, alım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23