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Ekonomi
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Memur, memur emeklisi 2022 SGK ve Bağkur emekli temmuz maaş zammı!

2022-06-03 15:31:01
Memur, memur emeklisi 2022 SGK ve Bağkur emekli temmuz maaş zammı!

Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? sorusu da bir hayli merak edilmeye başlandı. TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları yıllık 73,50 olarak açıklandı. Mayıs ayı enflasyon verileri sonrası SGK ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam alacaklarının hesabını yapmaya başladı. Peki Temmuzda memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? SGK ve Bağkur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? İşte memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emekli temmuz maaş zammı!

#1
Foto - Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte hem memur hem memur emeklisi ile hem SGK hem de Bağkur emeklisinin temmuzda alacaklarızammı araştırmaya başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zam oranı ortaya çıkacak. Peki emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? 2022 en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte hem memur hem memur emeklisi ile hem SGK hem de Bağkur emeklisinin temmuzda alacaklarızammı araştırmaya başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zam oranı ortaya çıkacak. Peki emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? 2022 en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

#2
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında bir artış söz konusu olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında bir artış söz konusu olacak.

#3
Foto - 5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64, 5 aylık memur zammı 35,14, 5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı. Peki temmuz emekli ve memur zammı ne kadar?

5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64, 5 aylık memur zammı 35,14, 5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı. Peki temmuz emekli ve memur zammı ne kadar?

#4
Foto - Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Beş aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 28,1'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Beş aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 28,1'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

#5
Foto - Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre göre; 6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 39,67, 6 aylık memur zammı 39,17, 6 aylık enflasyon oranı 32,17 olarak hesaplandı. Bu rakamlar öncesinde maaş tablosu şu şekildeydi;

Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre göre; 6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 39,67, 6 aylık memur zammı 39,17, 6 aylık enflasyon oranı 32,17 olarak hesaplandı. Bu rakamlar öncesinde maaş tablosu şu şekildeydi;

#6
Foto - En düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 9.033 TL'ye; ek zamlı olursa 9.193 TL'ye, En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 6.026 TL'ye; ek zamlı olursa 6.133 TL'ye, Esnafta 2.948 TL'den 4.156 TL'ye,

En düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 9.033 TL'ye; ek zamlı olursa 9.193 TL'ye, En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 6.026 TL'ye; ek zamlı olursa 6.133 TL'ye, Esnafta 2.948 TL'den 4.156 TL'ye,

#7
Foto - 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.641 TL'ye çıkacak. NOT: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek zammın seyyanen olması gündemde yer alıyor.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.641 TL'ye çıkacak. NOT: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek zammın seyyanen olması gündemde yer alıyor.

#8
Foto - UNVAN - OCAK MAAŞLARI (TL) - 5 AYLIK (TL) - 6 AYLIK (TL) - YÜZDE 2,5 EK ZAMLI TEMMUZ MAAŞLARI: GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 29105 - 29969 - 30502, ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu) 1/4 - 11188 - 15266 - 15719 - 15999,

UNVAN - OCAK MAAŞLARI (TL) - 5 AYLIK (TL) - 6 AYLIK (TL) - YÜZDE 2,5 EK ZAMLI TEMMUZ MAAŞLARI: GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 29105 - 29969 - 30502, ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu) 1/4 - 11188 - 15266 - 15719 - 15999,

#9
Foto - MEMUR (Lisans mezunu) 9/1 - 6854 - 9352 - 9630 - 9801, ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11827 - 12179 - 12395, KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26621 - 27412 - 27899,

MEMUR (Lisans mezunu) 9/1 - 6854 - 9352 - 9630 - 9801, ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11827 - 12179 - 12395, KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26621 - 27412 - 27899,

#10
Foto - BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15231 - 15683 - 15962, POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13244 - 13637 - 13880, UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18164 - 18703 - 19036, HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 - 11395 - 11733 - 11942,

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15231 - 15683 - 15962, POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13244 - 13637 - 13880, UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18164 - 18703 - 19036, HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 - 11395 - 11733 - 11942,

#11
Foto - MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15610 - 16073 - 16359, TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9732 - 10020 - 10199, PROFESÖR 1/4 - 18369 - 25065 - 25808 - 26268, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14749 - 15187 - 15457,

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15610 - 16073 - 16359, TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9732 - 10020 - 10199, PROFESÖR 1/4 - 18369 - 25065 - 25808 - 26268, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14749 - 15187 - 15457,

#12
Foto - VAİZ 1/4 - 9003 - 12285 - 12649 - 12874, AVUKAT 1/4 - 10934 - 14919 - 15362 - 15636, Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk),

VAİZ 1/4 - 9003 - 12285 - 12649 - 12874, AVUKAT 1/4 - 10934 - 14919 - 15362 - 15636, Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk),

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