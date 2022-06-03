Memur, memur emeklisi 2022 SGK ve Bağkur emekli temmuz maaş zammı!

Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? sorusu da bir hayli merak edilmeye başlandı. TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları yıllık 73,50 olarak açıklandı. Mayıs ayı enflasyon verileri sonrası SGK ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam alacaklarının hesabını yapmaya başladı. Peki Temmuzda memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? SGK ve Bağkur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? İşte memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emekli temmuz maaş zammı!