  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Memleket Partisi'nin acı günü!

2023-03-08 17:52:23
Memleket Partisi'nin acı günü!

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, 39 yaşında vefat eden kızı Duyşen Kuş'u son yolculuğuna uğurladı.

#1
Foto - Memleket Partisi'nin acı günü!

Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele veren Özel'in kızı Duyşen Kuş, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumuştu. Evli ve tek çocuk annesi Kuş'un cenazesi Yalova Merkez Camisi'ne götürüldü.

#2
Foto - Memleket Partisi'nin acı günü!

Özel, burada taziyeleri kabul etti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de acılı gününde Özel'i yalnız bırakmadı. Duyşen Kuş, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mezarlığı'nda defnedildi.

#3
Foto - Memleket Partisi'nin acı günü!

Cenaze töreninde kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

#4
Foto - Memleket Partisi'nin acı günü!

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

Hilal Kaplan, böyle kapak yaptı! Ağzına sağlık bacım
Medya

Hilal Kaplan, böyle kapak yaptı! Ağzına sağlık bacım

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Millet, hangi ittifakın gerçekten 'Millet İttifakı' olduğunu 14 Mayıs'ta bir kez daha gösterecektir." d..
Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Engin Benli hangi dizilerde oynadı?
Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Engin Benli hangi dizilerde oynadı?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Tatavlalı kimdir sorusu gündemde... Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi oyuncuları merak ediliyor. Ben Bu Cihana Sığ..
Altın, dolar takip edilirken Mehmet Ali Yıldırımtürk son tahminini yaptı: 60 lira birden artacak
Ekonomi

Altın, dolar takip edilirken Mehmet Ali Yıldırımtürk son tahminini yaptı: 60 lira birden artacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirerek çarpıcı bir tahminde bulundu...
Şok eden iddia! Erdoğan konuşmaya başlayınca Saadet Partililer bunu yapmış! CHP’liler şaşıp kalmış
Medya

Şok eden iddia! Erdoğan konuşmaya başlayınca Saadet Partililer bunu yapmış! CHP’liler şaşıp kalmış

Altılı masanın son toplantısının yapıldığı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bulunan CHP'li yöneticiler, kabine toplantısı sonrası açıklamala..
E Ticaret Sitesi Olması Size Nasıl Fayda Sağlar?
Ekonomi

E Ticaret Sitesi Olması Size Nasıl Fayda Sağlar?

E ticaret sitesi açmak ya da kurmak birçok avantajı da beraberinde getirir. Eticaret sitesi açmak ve satış yapmak istiyorsanız, bu rehber si..
Sen de bunu yuttun öyle mi Fatih Altaylı? Yav bırak bu ayakları oğlum
Medya

Sen de bunu yuttun öyle mi Fatih Altaylı? Yav bırak bu ayakları oğlum

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın ağdalı lafları Fatih Altaylı'nın başını döndürdü. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23