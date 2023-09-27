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Dünya
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Meksika Parlamentosu'nda ilk kadın ve Yahudi başkan olacak: Bulgaristan ülkesinden gelen Claudia Sheinbaum

2023-09-27 17:08:52
Meksika Parlamentosu'nda ilk kadın ve Yahudi başkan olacak: Bulgaristan ülkesinden gelen Claudia Sheinbaum

Bulgaristan'ın Sofya şehrinden Meksika'ya göç etmiş olan Sheinbaum, Meksika´da önümüzdeki sene yapılacak seçimlerde başkanlığa, ülkenin tarihinde hem ilk kadın hem de ilk Yahudi bir adayın gelmesi bekleniyor.

#1
Foto - Meksika Parlamentosu'nda ilk kadın ve Yahudi başkan olacak: Bulgaristan ülkesinden gelen Claudia Sheinbaum

Meksika'da önümüzdeki sene yapılacak seçimlerde başkanlığa, ülkenin tarihinde hem ilk kadın hem de ilk Yahudi bir adayın gelmesi bekleniyor.

#2
Foto - Meksika Parlamentosu'nda ilk kadın ve Yahudi başkan olacak: Bulgaristan ülkesinden gelen Claudia Sheinbaum

2024 yılında yapılacak seçimleri anketlere göre önde götüren iki adaydan Claudia Sheinbaum, daha önce de ülkenin başkenti Meksiko’nun belediye başkanlığı görevinde bulunmuştu. Öne çıkan bir diğer isim Xóchitl Gálvez, sağ muhalefeti temsil ediyor.

#3
Foto - Meksika Parlamentosu'nda ilk kadın ve Yahudi başkan olacak: Bulgaristan ülkesinden gelen Claudia Sheinbaum

Anketlerde Sheinbaum’un önde çıkması, ülkede yaşanabilecek iki farklı ilke dikkat çekiyor. Sheinbaum seçildiği takdirde, ülke tarihindeki hem ilk kadın başkan hem de ilk Yahudi başkan olacak.

#4
Foto - Meksika Parlamentosu'nda ilk kadın ve Yahudi başkan olacak: Bulgaristan ülkesinden gelen Claudia Sheinbaum

61 yaşındaki Sheinbaum’un sol Morena Partisinden gösterilen adaylığını, partinin başkanı ve aynı zamanda ülkenin devredecek olan görevdeki başkanı Andrés Manuel López Obrador açıkladı. Meksika’nın en popüler gazetelerinden El Pais’in yaptığı ankete göre, bu açıklamanın ardından hızla yandaş toplayan ve güçlü bir ivme kazanan Sheinbaum’un oy oranı, kendisini en yakın takip eden Gálvez’in yüzde 30’luk oy oranını geçerek, yüzde 47 olarak açıklandı.

#5
Foto - Meksika Parlamentosu'nda ilk kadın ve Yahudi başkan olacak: Bulgaristan ülkesinden gelen Claudia Sheinbaum

Beklenildiği gibi seçimlerden zaferle çıktığı durumda Sheinbaum, İsrail harici dünya ülkelerinde, var olan en üst mertebede görev almak üzere seçilmiş veya atanmış, aralarında Janet Jagan (Guyana), Ricardo Maduro (Honduras), Pedro Pablo Kuczynski (Peru) ve Vladimir Zelensky (Ukrayna) gibi isimlerin de bulunduğu fakat pek de uzun olmayan bir listeye katılarak tarihe adını yazdıracak.

#6
Foto - Meksika Parlamentosu'nda ilk kadın ve Yahudi başkan olacak: Bulgaristan ülkesinden gelen Claudia Sheinbaum

Meksikalı iki bilim profesörünün çocuğu olan Claudia’nın kendisi de son derece saygın bir bilim insanı olarak bu çevrede tanınıyor. Onu daha geniş çevrelere tanıtan ise, belediye başkanlığı yaptığı süre içerisinde takip ettiği liberal politika ile şehrin suç oranında sağladığı ciddi düşüş oldu.

#7
Foto - Meksika Parlamentosu'nda ilk kadın ve Yahudi başkan olacak: Bulgaristan ülkesinden gelen Claudia Sheinbaum

Bağımsız Ulusal Meksiko Üniversitesinden fizik dalından mezun olduktan sonra, aynı üniversitede mühendislik fakültesinde öğretim görevlisi olarak profesörlük derecesi alan Sheinbaum, o dönem araştırmalarını Meksiko’daki binaların enerji tüketimleri ve şehrim ulaşım sistemi üzerine yoğunlaştırmıştı. Bir grup uzman bilim insanıyla birlikte Birleşmiş Milletler’in 2007 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen projesi Uluslararası İklim Değişimi Paneline katkıda bulunan Claudia, 2000 yılında dönemin Meksiko Valisi Obrador tarafından Çevre Koruma Bakanı olarak atandı. Claudia kısa bir süre sonra, 2010’lu yılların başlarında, yakın ilişki ve iş birliği içinde olduğu Obrador’un kurduğu sol görüşlü ve adını ülkenin koruyucu azizesi Guadalupe Bakiresi’nden alan Morena Partisine katıldı. 2015’te yapılan yerel seçimlerde Meksiko’nun en büyük ilçesi Tlalpan’a belediye başkanı, 2018 seçimlerinde ise tüm şehrin belediye başkanlığına seçildi. Sheinbaum, geçtiğimiz yaz başkanlık seçimleri için kampanyasını başlatabilmek amacıyla, belediye başkanlığından istifa etti. Büyükannelerinin Aşkenaz Yahudisi olan bir çifti 1920’li yıllarda Litvanya’dan, Sefarad Yahudisi olan diğer çifti ise 1940’lı yıllarda soykırımdan kaçmak için Bulgaristan’ın Sofya şehrinden Meksika’ya göç etmiş olan Sheinbaum, bayramları hep geniş ailesiyle kutladıklarını fakat çekirdek ailesinin kendisini laik bir ortamda büyüttüğünü söylüyor.

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