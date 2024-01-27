2024-01-27 13:27:19 Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! Aldıkları kararı az önce tüm Türkiye’ye duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yasa dışı yollarla şans oyunu, bahis ve sanal kumar oynattığı tespit edilen 168 bin 30 internet sitesi geçen yıl BTK'ye bildirildi ve bunlardan 159 bin 515'ine erişim engellendi” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terör örgütlerinin finansman kaynakları arasında yer alan yasa dışı sanal kumar ve bahsin önlenmesi amacıyla yürütülen kararlı çalışmalarla geçen yıl erişimi engellenen site sayısının bir önceki yıla göre 6 katına çıktığını belirterek, "Bakanlığımızca lisanssız faaliyetlerin engellenmesi ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleriyle kararlı şekilde mücadeleye devam edilecek." dedi. Şimşek, yasa dışı şans oyunları ve sanal kumarla mücadele çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.