Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! Aldıkları kararı az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

"Bu nedenle, suç gelirlerinden elde edilen kazanç hiçbir şekilde vergilendirilmiyor, dolayısıyla bu alanda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler elde ettikleri gelir üzerinden gelir ve kurumlar vergisi vermiyor. Aynı şekilde bu platformlar, lisanslı oyun platformlarından farklı olarak, iştirakçilerden tahsil ettikleri oyun satış hasılatı üzerinden katma değer vergisi, şans oyunları vergisi ve kamu payı ödemiyor. Bu durum, ülkemiz ve kamu maliyesi açısından yüksek bir gelir kaybına neden olduğu gibi lisanslı faaliyet gösteren ve tüm vergisel yükümlülüklerini yerine getiren firmalar açısından da haksız rekabete neden oluyor. Ayrıca organize suç örgütleri bu yolla haksız kazanç sağlıyor, elde edilen gelirler yine bu örgütlerin faaliyetleri veya diğer suçların işlenmesi ve finanse edilmesinde (uyuşturucu, insan kaçakçılığı, terör gibi) kullanılıyor ya da suç gelirleri çeşitli yollarla aklanarak farklı alanlara kanalize ediliyor. Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden oyun oynayan vatandaşlarımız farkında olmadan organize suç örgütlerinin faaliyetlerine kaynak sağlıyor."