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Medya
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Mehmet Metiner resmen çılgına döndü! İlkesizliğin ve ikiyüzlülüğün daniskasıdır bu! Utanmaz-arlanmaz

2023-12-13 17:27:10
Mehmet Metiner resmen çılgına döndü! İlkesizliğin ve ikiyüzlülüğün daniskasıdır bu! Utanmaz-arlanmaz

Mehmet Metiner, ABD'nin, tam da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze için önerilen ateşkes teklifini veto etmesi ve İsrail'in eylemlerine destek vermesini eleştirdi. ABD'nin Türkiye'ye karşı takındığı düşmanca tutumlara da isyan eden Metiner, yeni bir dünya düzeninin gerekliliğini vurguladı. Metiner, ABD’nin ikiyüzlülüğünü net bir şekilde gözler önüne serdiği Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Mehmet Metiner resmen çılgına döndü! İlkesizliğin ve ikiyüzlülüğün daniskasıdır bu! Utanmaz-arlanmaz

“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü… ABD-Batı hangi yüzle kutlayabildi bu günü? Utanmaz-arlanmaz yüzleri olduğu için o beylik laflarla kutladılar elbette. Tam da o güne denk düşecek şekilde ABD, BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze için önerilen ateşkes teklifini veto etti. Yani İsrail’in daha çok insan öldürmesine yeşil ışık yaptı. Sonra da kalkıp ateşkesi ne zaman sonlandıracağına İsrail karar verir dedi. Öte yanda da insan hakları gününü kutlamalar… İlkesizliğin ve ikiyüzlülüğün daniskasıdır bu!

#2
Foto - Mehmet Metiner resmen çılgına döndü! İlkesizliğin ve ikiyüzlülüğün daniskasıdır bu! Utanmaz-arlanmaz

Pazar günü Ankara’da ABD Büyükelçiliğine yürüdük binlerce insan. Ellerimizde Filistin ve Türk bayraklarıyla. Büyükelçilik önünde toplanan insanlarımızın asıl tepkisi ABD’ye idi. “Katillerin yuvası burası” diye slogan atan binler, parmaklarıyla ABD elçiliğini işaret ediyorlardı. ABD’ye sadece İslam dünyasında değil yeryüzünün her yerinde öfke büyüyor. Lafı evirmeden-çevirmeden diyeyim: Asıl katil ABD’dir. Büyükelçilik önünde yaptığım kısa konuşmada da buna değindim. ABD’nin desteği olmazsa İsrail bir hiçtir! Dolayısıyla ABD, İsrail’den bin kay daha suçludur.

#3
Foto - Mehmet Metiner resmen çılgına döndü! İlkesizliğin ve ikiyüzlülüğün daniskasıdır bu! Utanmaz-arlanmaz

İsrail sadece barbar bir tetikçidir. ABD’nin ikiyüzlülüğü aşikârdır. ABD bizim ne dostumuzdur ne de müttefikimiz. ABD bizim aleni hasmımızdır. Gazze’de ölen her insanımızın kanında bizatihi ABD’nin eli vardır. Ve o kanlı el bir kez daha BM Güvenlik Konseyi’nde daha fazla kan için kalktı. ABD bilsin ki biz o kanlı eli asla unutmayacağız. Ve işlemiş olduğu o cürümlerinden dolayı da asla affetmeyeceğiz. (…)”

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