Mehmet Metiner resmen çılgına döndü! İlkesizliğin ve ikiyüzlülüğün daniskasıdır bu! Utanmaz-arlanmaz

İsrail sadece barbar bir tetikçidir. ABD’nin ikiyüzlülüğü aşikârdır. ABD bizim ne dostumuzdur ne de müttefikimiz. ABD bizim aleni hasmımızdır. Gazze’de ölen her insanımızın kanında bizatihi ABD’nin eli vardır. Ve o kanlı el bir kez daha BM Güvenlik Konseyi’nde daha fazla kan için kalktı. ABD bilsin ki biz o kanlı eli asla unutmayacağız. Ve işlemiş olduğu o cürümlerinden dolayı da asla affetmeyeceğiz. (…)”