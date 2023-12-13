2023-12-13 17:27:10 Mehmet Metiner resmen çılgına döndü! İlkesizliğin ve ikiyüzlülüğün daniskasıdır bu! Utanmaz-arlanmaz
Mehmet Metiner, ABD'nin, tam da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze için önerilen ateşkes teklifini veto etmesi ve İsrail'in eylemlerine destek vermesini eleştirdi. ABD'nin Türkiye'ye karşı takındığı düşmanca tutumlara da isyan eden Metiner, yeni bir dünya düzeninin gerekliliğini vurguladı. Metiner, ABD’nin ikiyüzlülüğünü net bir şekilde gözler önüne serdiği Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti: