Gelin birlikte coşalım modunda artık... Barış'ın jokerliği Leao'ya yarıyor! Forma garantisi

Böylece Rafael Leao, sol kanatta rakipsiz hale geliyor. 1.88 boyundaki oyuncunun forma sürelerinde ciddi bir artış göreceğiz. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın henüz nerede oynayacağı net değil. Herkes sağlıklı olduğunda ise iki futbolcunun sol kanattaki rekabeti devam edecek.