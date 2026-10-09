  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller: Yaş ceviz yenir mi? Dolar için şok eden 70 lira çıkışı: 'Ben rahat konuşuyorum' diyerek duyurdu Belediye ortada yok, iş vatandaşa düştü! Solak zihniyet millete kanalizasyon da temizletti Türkiye’de üretiliyor: Hyundai’nin elektriklisi satışta Dr. Muhammed Mazhar Şahin'den dikkat çekici çıkış: Türkiye Yemen’e savaşmaya gitmiyor, Suudi Arabistan’ın savunmasına katkı sağlıyor Kolondan deniz kabuğu çıktı! Maltepe’deki enkazda korkunç detay Yeni sahibi olabilecek mi? Galatasaray isteyecek: Camavinga karar verecek: Mourinho peki... İsmail Kartal masaya yumruğunu vurdu ve... Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden, isimler belli! Ocak kıyımı... Gelin birlikte coşalım modunda artık... Barış'ın jokerliği Leao'ya yarıyor! Forma garantisi Şoke eden iddia: Osimhen için korkutan haber: Fenerbahçe derbisine bile zor yetişir
Spor
5
Yeniakit Publisher
Gelin birlikte coşalım modunda artık... Barış'ın jokerliği Leao'ya yarıyor! Forma garantisi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gelin birlikte coşalım modunda artık... Barış'ın jokerliği Leao'ya yarıyor! Forma garantisi

Galatasaray'da tüm gözler Leao'nun patlama gücüne odaklandı...

#1
Foto - Gelin birlikte coşalım modunda artık... Barış'ın jokerliği Leao'ya yarıyor! Forma garantisi

Asıl yeri sol kanat olan Barış Alper Yılmaz, sakatlıklarda ihtiyaç duyulan bölgelere monte edilebiliyor. Şu anda da Aslan'da bazı sakatlar var. Bu durum, direkt olarak Rafael Leao'nun yerini garantiliyor.

#2
Foto - Gelin birlikte coşalım modunda artık... Barış'ın jokerliği Leao'ya yarıyor! Forma garantisi

Galatasaray, Milan'a 38 milyon euro ödeyerek Rafael Leao'yu kadrosuna katmıştı. Oyuncuyla 30 Haziran 2030'a kadar mukavele yapıldı. Milan Kulübü, sonraki satıştan elde edilecek kardan 'lik pay hakkına sahip. 27 yaşındaki yıldız isim, henüz Galatasaray'a adaptasyon sürecini 0 tamamlamadı.

#3
Foto - Gelin birlikte coşalım modunda artık... Barış'ın jokerliği Leao'ya yarıyor! Forma garantisi

Fakat düzenli olarak şans bulması bekleniyor. Çünkü Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan ve sakatlık sonrasında takıma monte edilmesi beklenen bazı futbolcular var. Barış Alper Yılmaz, hem defans hem de hücum hattındaki eksiklerde buralara kaydırılabiliyor.

#4
Foto - Gelin birlikte coşalım modunda artık... Barış'ın jokerliği Leao'ya yarıyor! Forma garantisi

Böylece Rafael Leao, sol kanatta rakipsiz hale geliyor. 1.88 boyundaki oyuncunun forma sürelerinde ciddi bir artış göreceğiz. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın henüz nerede oynayacağı net değil. Herkes sağlıklı olduğunda ise iki futbolcunun sol kanattaki rekabeti devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arda Turan milli takım için cevabını verdi!
Spor

Arda Turan milli takım için cevabını verdi!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde..
Provokatör Berna serbest bırakıldı
Gündem

Provokatör Berna serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesini Yunan işgali ile bir tutar..
Ali Karahasanoğlu’ndan Saadet Partisi’ne sert tepki: ‘Siz CHP’nin vagonu musunuz?’
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Saadet Partisi’ne sert tepki: ‘Siz CHP’nin vagonu musunuz?’

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, AK Parti’nin sosyal medyada gündem olan “çöplerden çiçeklerin açması” temalı videosuna Saade..
İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu
Gündem

İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu

Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen Erzurum genelinde gerçekleştirilen "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı..
Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında baskınlar düzenledi. Siyonistlerin provokasyonu sonrası Dışişleri B..
Tadelle 46 yıl sonra kırmızı paketini değiştirdi!
Aktüel

Tadelle 46 yıl sonra kırmızı paketini değiştirdi!

Tadelle, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında başlattığı “Dokun Hayata” projesiyle 46 yıllık tarihinde ilk kez kırmızı ambalajını pembe r..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23