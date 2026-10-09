Gelin birlikte coşalım modunda artık... Barış'ın jokerliği Leao'ya yarıyor! Forma garantisi
Galatasaray'da tüm gözler Leao'nun patlama gücüne odaklandı...
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Galatasaray'da tüm gözler Leao'nun patlama gücüne odaklandı...
Asıl yeri sol kanat olan Barış Alper Yılmaz, sakatlıklarda ihtiyaç duyulan bölgelere monte edilebiliyor. Şu anda da Aslan'da bazı sakatlar var. Bu durum, direkt olarak Rafael Leao'nun yerini garantiliyor.
Galatasaray, Milan'a 38 milyon euro ödeyerek Rafael Leao'yu kadrosuna katmıştı. Oyuncuyla 30 Haziran 2030'a kadar mukavele yapıldı. Milan Kulübü, sonraki satıştan elde edilecek kardan 'lik pay hakkına sahip. 27 yaşındaki yıldız isim, henüz Galatasaray'a adaptasyon sürecini 0 tamamlamadı.
Fakat düzenli olarak şans bulması bekleniyor. Çünkü Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan ve sakatlık sonrasında takıma monte edilmesi beklenen bazı futbolcular var. Barış Alper Yılmaz, hem defans hem de hücum hattındaki eksiklerde buralara kaydırılabiliyor.
Böylece Rafael Leao, sol kanatta rakipsiz hale geliyor. 1.88 boyundaki oyuncunun forma sürelerinde ciddi bir artış göreceğiz. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın henüz nerede oynayacağı net değil. Herkes sağlıklı olduğunda ise iki futbolcunun sol kanattaki rekabeti devam edecek.
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