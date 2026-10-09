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İsmail Kartal masaya yumruğunu vurdu ve... Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden, isimler belli! Ocak kıyımı...

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İsmail Kartal masaya yumruğunu vurdu ve... Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden, isimler belli! Ocak kıyımı...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin ocak ayında yollarını ayırması beklenen 2 futbolcu belli oldu.

#1
Foto - İsmail Kartal masaya yumruğunu vurdu ve... Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden, isimler belli! Ocak kıyımı...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi planlaması tüm hızıyla sürüyor. Kadroya katılacak isimlerin kim olacağı merak konusu olurken, takımdan ayrılacaklar futbolcular da belirleniyor.

#2
Foto - İsmail Kartal masaya yumruğunu vurdu ve... Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden, isimler belli! Ocak kıyımı...

Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin devre arasında ilk hedefi takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmak. Sarı-lacivertliler bu ayrılıkların ardından İsmail Kartal'ın belirlediği noktalara takviye yapacak.

#3
Foto - İsmail Kartal masaya yumruğunu vurdu ve... Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden, isimler belli! Ocak kıyımı...

Fenerbahçe'nin ilk etapta yolları ayıracağı 2 futbolcunun Mimovic ve Nene olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin 2 futbolcudan gelecek parayı yeni transferlerde kaynak olarak kullanacağı aktarıldı.

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