İsmail Kartal masaya yumruğunu vurdu ve... Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden, isimler belli! Ocak kıyımı...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin ocak ayında yollarını ayırması beklenen 2 futbolcu belli oldu.
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin ocak ayında yollarını ayırması beklenen 2 futbolcu belli oldu.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi planlaması tüm hızıyla sürüyor. Kadroya katılacak isimlerin kim olacağı merak konusu olurken, takımdan ayrılacaklar futbolcular da belirleniyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin devre arasında ilk hedefi takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmak. Sarı-lacivertliler bu ayrılıkların ardından İsmail Kartal'ın belirlediği noktalara takviye yapacak.
Fenerbahçe'nin ilk etapta yolları ayıracağı 2 futbolcunun Mimovic ve Nene olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin 2 futbolcudan gelecek parayı yeni transferlerde kaynak olarak kullanacağı aktarıldı.
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