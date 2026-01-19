  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarladan sofraya güvenli gıda! Işte B-Reçete’de Merak Edilenler Tarih verdiler: Dolar kuru 7 lira değişecek Şişede durduğu gibi durmuyor! Pazar ortasında ibretlik görüntü Sokak sokak gezip uyarıyor: Bu tuzağa düşen cezaevine bile girebilir! Elon Musk paylaştı, dünya şaştı kaldı: Tesla’nın beyni Türk çıktı Kesmek zorunda kalmayacaksınız! Saça yapışan sakızdan kurtulmanın yolu Devlete kurulan tuzak: MİT tırları kumpasının üzerinden 12 yıl geçti Mehmed: Fetihler Sultanı: Bekleyen tehlikeyi açıkladılar, ortalık bu bölümde çok karışacak... Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Show TV’den kovuldu! Açtı ağzını, yumdu gözünü Türk savunma sanayiini bekleyen tehlikeyi açıkladı: Doğrudan felç edebilir
Medya
8
Yeniakit Publisher
Mehmed: Fetihler Sultanı: Bekleyen tehlikeyi açıkladılar, ortalık bu bölümde çok karışacak...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Mehmed: Fetihler Sultanı: Bekleyen tehlikeyi açıkladılar, ortalık bu bölümde çok karışacak...

TRT 1’in sevilen dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, altmış altıncı bölümüyle 20 Ocak (yarın) salı akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.

#1
Foto - Mehmed: Fetihler Sultanı: Bekleyen tehlikeyi açıkladılar, ortalık bu bölümde çok karışacak...

“Mehmed: Fetihler Sultanı”nın altmış altıncı bölümde neler olacak?

#2
Foto - Mehmed: Fetihler Sultanı: Bekleyen tehlikeyi açıkladılar, ortalık bu bölümde çok karışacak...

Yeniçeri Ocağı’nda Mahmud Paşa ve Hüseyin Ağa’nın Kurtçu Doğan’ı devre dışı bırakmaya yönelik hamleleri, askerler arasındaki huzursuzluğu artırır. Talimlerdeki sert uygulamalar ve artan baskı, ocağı tehlikeli bir eşiğe taşır. Bu gerilimin sonucunda ocakta neler olacak?

#3
Foto - Mehmed: Fetihler Sultanı: Bekleyen tehlikeyi açıkladılar, ortalık bu bölümde çok karışacak...

Radu, abisi Vlad’ın yönlendirmesiyle af dilemek üzere Sultan Mehmed’in huzuruna çıkar. Sultan Mehmed, bu ziyaretin ardındaki niyeti sorgularken kardeşler arasındaki bağ da ciddi bir sınavdan geçer. Radu hangi gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak?

#4
Foto - Mehmed: Fetihler Sultanı: Bekleyen tehlikeyi açıkladılar, ortalık bu bölümde çok karışacak...

Bosna’da Stefan, Vlad ve Katerina arasındaki güç mücadelesi yeni bir boyut kazanır. Papa üzerinden kurulan baskı, Bogomiller için varlık-yokluk meselesine dönüşür. Bu baskı Bosna’daki dengeleri nasıl değiştirecek?

#5
Foto - Mehmed: Fetihler Sultanı: Bekleyen tehlikeyi açıkladılar, ortalık bu bölümde çok karışacak...

Payitahtta Sultan Mehmed, Doğu Türkistan’dan gelen heyeti kabul eder. Heyetin talebi, yaşanan zulmün duyulması ve karşılık bulmasıdır. Mehmed bu çağrıyla nasıl bir yol haritası çizecektir?

#6
Foto - Mehmed: Fetihler Sultanı: Bekleyen tehlikeyi açıkladılar, ortalık bu bölümde çok karışacak...

Ocakta Kurtçu Doğan’ın verdiği sert mesaj, Hüseyin Ağa ve Mahmud Paşa’yı doğrudan karşı karşıya getirir. Bu hamle, daha büyük bir hesaplaşmanın işareti midir?

#7
Foto - Mehmed: Fetihler Sultanı: Bekleyen tehlikeyi açıkladılar, ortalık bu bölümde çok karışacak...

Sarayda alınan kararlar, haremdeki görev dağılımlarını ve güven ilişkilerini yeniden tartışmaya açar. Bu değişim kimin konumunu güçlendirecek, kimleri zora sokacaktır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!
Gündem

Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!

Suriye ordusundan bir askerin, esir aldıkları PKK/YPG’li teröristi Türkçe tokatladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda askerin..
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrik..
Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var
Gündem

Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var

Terör örgütü YPG/SDG Rakka’dan temizlendi. Örgütün bölgeden çekilmesiyle birlikte, il merkezinde kalan birkaç terörist köşeye sıkışında halk..
Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! "Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır"
Dünya

Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! “Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik hakaretamiz açıklamalarının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud ..
Suriye ordusundan yeni operasyon kararı!
Gündem

Suriye ordusundan yeni operasyon kararı!

Terör örgütü YPG/SDG'yi Rakka'dan temizleyen Suriye ordusu, operasyonları kırsala ilerletmeye karar verdi.
Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi
Dünya

Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi

Suriye hükümetinin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta varılan anlaşmayı uygulamak için 12 maddeli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23