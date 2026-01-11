  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Meğer bu kadar kolaymış: Arabaya iki dilim koyun buğudan kurtulun!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meğer bu kadar kolaymış: Arabaya iki dilim koyun buğudan kurtulun!

Soğuk havalarda araç camlarında oluşan buğ sürücülerin kabusu olabiliyor. Zorlu hava koşullarında harikalar yaratan bu yöntem, sürücüler tarafından pek de bilinmiyor.

#1
Foto - Meğer bu kadar kolaymış: Arabaya iki dilim koyun buğudan kurtulun!

Kış aylarında özellikle yağmur, sis ve soğuk havayla birlikte araç camlarında oluşan buğulanma sürücüler için hem can sıkıcı hem de tehlikeli... Cam silmek, klimayı açmak ya da camı aralamak kısa vadeli çözüm sunsa da çoğu zaman yeterli olmuyor.

#2
Foto - Meğer bu kadar kolaymış: Arabaya iki dilim koyun buğudan kurtulun!

Tam da bu noktada, çok az kişinin bildiği pratik bir yöntem dikkat çekiyor: arabada elma taşımak! İlk bakışta şaşırtıcı gelse de elmanın ne işe yaradığına bakın!

#3
Foto - Meğer bu kadar kolaymış: Arabaya iki dilim koyun buğudan kurtulun!

ELMA İLE BUĞU ÖNLEME Soğuk havalarda aracın içi ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkı, camlarda yoğunlaşmaya yol açar ve bu da buğu oluşturur.

#4
Foto - Meğer bu kadar kolaymış: Arabaya iki dilim koyun buğudan kurtulun!

Elma ise içeriğindeki bazı doğal bileşenlerle bu oluşumu azaltmaya yardımcı olur. Bir adet elmayı ikiye bölün.

#5
Foto - Meğer bu kadar kolaymış: Arabaya iki dilim koyun buğudan kurtulun!

Elmanın kesilmiş yüzeyini ön camın iç kısmına (isteğe bağlı yan camlara da) hafifçe sürün. Tüm cama yayıldığından emin olun. Ardından yumuşak ve temiz bir bezle çok hafif silerek izleri alın.

#6
Foto - Meğer bu kadar kolaymış: Arabaya iki dilim koyun buğudan kurtulun!

Buğulanmaya veda edin!/ kaynak: ensonhaber

