Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi'nden karşılanacak
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Akaryakıta yeni bir zam geliyor. Zam sonrası Eşel Mobil Sistemi devreye girecek.
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Akaryakıta yeni bir zam geliyor. Zam sonrası Eşel Mobil Sistemi devreye girecek.
28 Şubat'ta başlayan ve brent petrol fiyatlarında derin dalgalanmalara yol açan ABD-İsrail İran savaşı, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Bugün benzinde 75 kuruş ve motorinde 1,15 kuruş olarak pompaya yansıyan indirimlerin ardından yarın iki gruba belli oranlarda tekrar zam yapılacağı öğrenildi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 13.03.2026 cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 3,04 TL Benzin grubunda 1,88 TL fiyat artışı bekleniyor.
Artışların yüzde 75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV karşılanacak kalan yüzde 25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Pompaya yansıyacak artışlar: Motorin grubunda 76 Kuruş Benzin grubunda 47 Kuruş şeklinde gerçekleşecek
Tgrthaber
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23