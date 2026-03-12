  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Camianın 1 numaralı ismi: Jhon Duran'ın ağrıları yokmuş: Resmen belgelendi! İftar sofranızı ayağa kaldıracak: Şambali tatlısı tarifi! 10 kişilik pratik tatlı... Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi'nden karşılanacak Sağlık Bakanlığı'ndan kritik uyarı: Erken tanı hayat kurtarır! Her 7 kişiden biri böbrek hastası Şok diyet değil... Mübarek onbir ayın sultanında kilo vermek mümkün mü? Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı... Malatyalıları havalara uçuracak gelişme! Kentin altından petrol gibi fışkıracak İşte Ramazan'da tok tutan karışım: Mesela limon gibi besinler de sahurda...
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi'nden karşılanacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi'nden karşılanacak

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Akaryakıta yeni bir zam geliyor. Zam sonrası Eşel Mobil Sistemi devreye girecek.

1
#1
Foto - Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi'nden karşılanacak

28 Şubat'ta başlayan ve brent petrol fiyatlarında derin dalgalanmalara yol açan ABD-İsrail İran savaşı, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

#2
Foto - Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi'nden karşılanacak

Bugün benzinde 75 kuruş ve motorinde 1,15 kuruş olarak pompaya yansıyan indirimlerin ardından yarın iki gruba belli oranlarda tekrar zam yapılacağı öğrenildi.

#3
Foto - Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi'nden karşılanacak

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 13.03.2026 cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 3,04 TL Benzin grubunda 1,88 TL fiyat artışı bekleniyor.

#4
Foto - Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi'nden karşılanacak

Artışların yüzde 75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV karşılanacak kalan yüzde 25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

#5
Foto - Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi'nden karşılanacak

Pompaya yansıyacak artışlar: Motorin grubunda 76 Kuruş Benzin grubunda 47 Kuruş şeklinde gerçekleşecek

#6
Foto - Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi'nden karşılanacak

Tgrthaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var
Gündem

Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile BM eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk, Küresel Vicdan Girişimi kapsamında dünya kam..
Salih Müslim geberdi
Dünya

Salih Müslim geberdi

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı PYD'nin kurucusu terörist Salih Müslim tedavi gördüğü hastanede öldü.

Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti
Gündem

Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti

Orta Doğu’da ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan yangın tüm bölgeyi kuşatırken, Irak ve Suudi Arabistan liderleri ..
Kafası kesilmiş kız çocukları mezarı! Epstein’ın tecavüz üssüne şafak baskını!
Dünya

Kafası kesilmiş kız çocukları mezarı! Epstein’ın tecavüz üssüne şafak baskını!

Sapık Jeffrey Epstein'in New Mexico'daki karanlık sığınağı Zorro Çiftliği (Zorro Ranch), bugünlerde tarihin en büyük adli operasyonlarından ..
İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe
Dünya

İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, yaptığı açıklamasında "İsrail ve ABD radar ve savunmasının önemli bir kısmı imha edildi, füzelerimizi..
Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!
Gündem

Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!

Süper Haber yazarı Koray Kamacı, Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda tarihi bir hesaplaşmaya hazırlandığını kaleme aldı. Kamacı’ya göre Ank..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23