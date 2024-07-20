Mecnun Otyakmaz, futbolcular ve teknik heyetle vedalaştı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda birinci başkanvekili olarak görev alacak Mecnun Otyakmaz, Erzurum'da kampta bulunan futbolcular ve teknik heyetle vedalaştı. Video Konferans Sistemi üzerinden yapılan görüşmede konuşan Teknik Direktör Bülent Uygun, Otyakmaz'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, "Sivasspor'da olduğu gibi tüm takımlara gösterdiğin sevgiyi ve saygıyı federasyonda da göstererek bütün takımlara sahip çıkacağını ve herkese de Türk futbolunda nasıl yönetici olacağı göstereceğine şüphemiz yok. Futbolcu kardeşlerimiz de size sevgisini ve saygısını gönderiyor.