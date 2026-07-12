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İran en mühim meseleyi açıkladı! 'Onlarca atom bombasından daha önemli'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İran en mühim meseleyi açıkladı! 'Onlarca atom bombasından daha önemli'

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nın önemine değindi.

#1
Foto - İran en mühim meseleyi açıkladı! 'Onlarca atom bombasından daha önemli'

Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nın stratejik değerinin onlarca atom bombasından daha yüksek olduğunu vurgulayarak, ülkesinin bu kritik su yolundaki koruma faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

#2
Foto - İran en mühim meseleyi açıkladı! 'Onlarca atom bombasından daha önemli'

Mepa News'in aktardığına göre, İran resmi haber ajansı ISNA'ya konuşan Rızai, "Bu stratejik geçit onlarca atom bombasından daha önemlidir ve İran İslam Cumhuriyeti onu koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İran en mühim meseleyi açıkladı! 'Onlarca atom bombasından daha önemli'

Batılı ülkeler İran'ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçlarken, Tahran ise nükleer programının yalnızca barışçıl ve sivil amaçlar taşıdığını savunuyor.

#4
Foto - İran en mühim meseleyi açıkladı! 'Onlarca atom bombasından daha önemli'

Rızai'nin açıklamaları, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemi trafiğine kapattığını duyurmasının ve ABD'nin yeni saldırılarının ardından Körfez ülkelerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemesinin ardından geldi.

#5
Foto - İran en mühim meseleyi açıkladı! 'Onlarca atom bombasından daha önemli'

Gerilim, şubat ayı sonunda başlayan ABD-İsrail saldırılarıyla patlak veren bölgesel savaşın sona erdirilmesi amacıyla yapılan geçici anlaşmanın geleceğine ilişkin endişeleri artırdı.

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Foto - İran en mühim meseleyi açıkladı! 'Onlarca atom bombasından daha önemli'

Çatışma sırasında İran, Körfez'den yapılan petrol ve doğal gaz ihracatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı ticari gemi geçişine kapatmıştı. Bu durum küresel enerji piyasalarını ve dünya ekonomisini olumsuz etkilemişti.

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