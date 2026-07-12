İran'ın o tehdidine ABD'den rest geldi! Dünyanın gözü kulağı Hürmüz Boğazı'nda!
Orta Doğu'da sular durulmak bilmezken, küresel petrol sevkiyatının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı üzerinde yeni bir kriz patlak verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Orta Doğu'da sular durulmak bilmezken, küresel petrol sevkiyatının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı üzerinde yeni bir kriz patlak verdi.
İran yönetiminin stratejik öneme sahip boğazın deniz trafiğine tamamen kapatıldığını duyurmasının ardından, ABD askeri kanadından çok sert ve net bir misilleme açıklaması geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Tahran'ın tek taraflı hamlesini tanımadıklarını belirterek bölgedeki tüm savaş unsurlarının alarm durumuna geçirildiğini ilan etti.
İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı yönündeki duyurusunun ardından ABD’den konuya ilişkin açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı, uluslararası su yolundan yasal olarak geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açıktır" denildi.
ABD güçlerinin İran karşısında hazır durumda olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD güçleri, İran’ın haksız saldırganlığı, tacizleri, tehditleri ve keyfi açıklamalarına rağmen seyrüsefer özgürlüğünün sürdürülmesini sağlamak amacıyla konuşlanmış ve hazır durumdadır" ifadeleri kullanıldı.
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