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Bunları yapmayan gram altın bozamayacak: Zorunlu oldu! Türkiye'nin ilk sıfır karbon binası Konya'da inşa ediliyor İran'ın o tehdidine ABD'den rest geldi! Dünyanın gözü kulağı Hürmüz Boğazı'nda! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Yüzlerce araç ihaleyle satılıyor! Telefon fiyatına bile otomobil var Muğla'dan iyi haber geldi Erkekler köy dışında jandarma nöbette Kadınların 1 günlük saltanatı Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Kıla benzeyen kruvasan... Görenler neye uğradığını şaşırdı! Tüm dünya bu vahşeti izliyor! Terörist Katz gerile gerile övündü: Orayı da Gazze'ye çevirdik
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İran'ın o tehdidine ABD'den rest geldi! Dünyanın gözü kulağı Hürmüz Boğazı'nda!

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İran'ın o tehdidine ABD'den rest geldi! Dünyanın gözü kulağı Hürmüz Boğazı'nda!

Orta Doğu'da sular durulmak bilmezken, küresel petrol sevkiyatının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı üzerinde yeni bir kriz patlak verdi.

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Foto - İran'ın o tehdidine ABD'den rest geldi! Dünyanın gözü kulağı Hürmüz Boğazı'nda!

İran yönetiminin stratejik öneme sahip boğazın deniz trafiğine tamamen kapatıldığını duyurmasının ardından, ABD askeri kanadından çok sert ve net bir misilleme açıklaması geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Tahran'ın tek taraflı hamlesini tanımadıklarını belirterek bölgedeki tüm savaş unsurlarının alarm durumuna geçirildiğini ilan etti.

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Foto - İran'ın o tehdidine ABD'den rest geldi! Dünyanın gözü kulağı Hürmüz Boğazı'nda!

İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı yönündeki duyurusunun ardından ABD’den konuya ilişkin açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı, uluslararası su yolundan yasal olarak geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açıktır" denildi.

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Foto - İran'ın o tehdidine ABD'den rest geldi! Dünyanın gözü kulağı Hürmüz Boğazı'nda!

ABD güçlerinin İran karşısında hazır durumda olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD güçleri, İran’ın haksız saldırganlığı, tacizleri, tehditleri ve keyfi açıklamalarına rağmen seyrüsefer özgürlüğünün sürdürülmesini sağlamak amacıyla konuşlanmış ve hazır durumdadır" ifadeleri kullanıldı.

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Foto - İran'ın o tehdidine ABD'den rest geldi! Dünyanın gözü kulağı Hürmüz Boğazı'nda!

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