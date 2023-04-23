Meclis kürsüsüne son kez çıkan Binali Yıldırım'ın konuşması ayakta alkışlandı!

Bu eserlerin, milletin desteği, güven ve istikrar sayesinde gerçekleştiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: "Demokrasi ve hukuk düzeni olmadan hiçbir iş yapamazsınız. Vesayet sisteminin Türkiye'yi rehin aldığı dönemde ne yazık ki Türkiye'nin kalkınma hamlesi gecikti. Ne zaman ki 3 Kasım 2002 seçimleriyle demokrasi vesayetten kurtuldu, o günden itibaren Türkiye şahlanmaya başladı. Bu kazanımlar güçlü siyasi liderlik ve ortak akıl sayesinde elde edildi. AK Parti iktidarıyla sağlanan güven ve istikrar sayesinde son 21 yılda Türkiye muhteşem bir kalkınma seferberliği gerçekleştirdi. Bir yandan savunma sanayi, yerli helikopter, akıllı mühimmat, İHA, SİHA, TCG Anadolu, yerli otomobil gibi ürünlerimizi yerli ve milli kaynaklarla üretirken diğer yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminin engellenmesi, 367 krizi, Gezi ve 17/25 Aralık, 15 Temmuz darbe kalkışması, demokrasi dışı vesayet odaklarla mücadele ettik ardından istikrar ve güçlü iktidar için sistem değişikliğini Gazi Meclisimize getirdik, Meclisimizden geçti ve halkımız onayladı. 5 yıllık bir tecrübeden sonra sistem değişikliğinde tabii ki düzeltilmesi gereken konular olmuştur, bunlar gelecek dönemde de Meclisin gündeminde olmaya devam edecek."