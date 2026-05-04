Sıcak gelişme: Türkiye'den düzinelerce SİHA alan ülke füzelerle vuruldu
Dünya gözünü ABD-İran savaşına çevirmişken başka bir noktadaki çatışmanın şiddeti her geçen gün alevleniyor. Son gelen haberlere göre büyük bir füze saldırısı gerçekleştirildi.
Rus ordusu, bu sabah Harkiv bölgesine bulunan Merefa kentine füze saldırısı düzenledi. Bir oto servis istasyonu ve çevresindeki yerleşim alanlarını hedef alan saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.
Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleh Sinehubov, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Merefa kentine düzenlediği füze saldırısının ağır sonuçlarını paylaştı. Saldırının doğrudan sivil altyapıyı hedef aldığı ve bölgede ciddi yıkıma yol açtığı belirtildi.
Saldırıda yaşamını yitirenlerin kimliklerine dair detayları paylaşan Sınehubov, "Saldırıda 50 ve 63 yaşlarındaki iki erkek ile 74, 41 ve 52 yaşlarındaki üç kadın hayatını kaybetti." dedi. Saldırıda yaralanan 19 kişinin tedavilerinin devam ettiğini belirten Sinehubov, acil yardım ekiplerinin ve tüm ilgili birimlerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Füze saldırısı sonucu bölgedeki bir oto servis istasyonunda yangın çıktığı ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alındığı bildirildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Sinehubov, saldırının bilançosuna dair şu detayları verdi:
Teknik servis istasyonunun yanı sıra çevredeki özel evlerde ve çok katlı binalarda hasar tespit ettik. Ayrıca 4 mağaza da saldırıdan etkilendi. Ekiplerimiz sivil yerleşim alanlarındaki yıkımı belgelemeye devam ediyor.
