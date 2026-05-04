Holding patronu dayanamadı, gençlere patladı: Ya biraz sabırlı olun be
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, kolay yoldan zengin olmak isteyen gençlerin her geçen gün arttığını ifade ederek bu duruma tepki gösterdi.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üyesi ülkelerin tam iki katı olduğunu belirterek, “Çok saçma sapan bir durum var. Nasıl olur? (Ev genci) Neden bizde daha çok? Gençler ya bir sabırlı olun be. Oyun yazdım, 100 milyon dolar. Hepsi birden tepeye gitmek istiyor” dedi.
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Dönüşüm Sahnesi’nde Başkan Vekili Mert Hacıraifoğlu’nun yönettiği toplantıya konuk olan Kamışlı, 11 yıldır sürdürdükleri binlerce genci kapsayan Esas Sosyal Projesi hakkında bilgi verirken, kamuoyunda ‘ev genci’ olarak nitelenen genç oranındaki yüksekliğe isyan etti.
Gençlerin iş beğenmediğini, ailelerin de gençleri çalışmaya değil beklemeye teşvik ettiğini savunan Sabancı Kamışlı, bir iftar toplantısında bir saat boyunca telefonuyla oynayan bir gencin kendisini çıldırttığını söyledi. Kamışlı, “Ailesi ‘kızım bu maaşa girilir mi, sen bekle’ diyor. Mühim olan o kapıdan girmek. Lütfen kapıdan girin” diye konuştu.
EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı da toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Çok katmanlı bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. 18. Dönemimizin stratejik merkezine üçüz dönüşümü koyduk. Toplumsal dönüşümü üçüz dönüşümün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Etkinlik serisi ile iş dünyasının öncü isimlerini üyelerimizle buluşturmak istiyoruz” dedi.
İş dünyasına da tepki gösteren Kamışlı, “Mülakata bile çağırmayacağına neden burs veriyorsun. Belki onu yapmasaydın o genç üniversite yerine meslek lisesine gidecekti. İş dünyasının da hataları var.(Genç işsizliğinde) saçma sapan bir duruma geldik. Biz bunu hak etmiyoruz. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz arkadaşlar. Kaç tane sivil toplum kuruluşunu temsil ediyorsunuz. El ele vermeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.
