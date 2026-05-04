  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray'a sürpriz 10 numara: Hem de İzlandalı! Biri onun peşinde, diğeri... Telef olan tavuklar için inceleme başlatıldı: 150 tavuk yandı! Gelen haber sarstı Sıcak gelişme: Beşiktaş'ın önündeki engel kalktı: Öyle bir şey oldu ki... El sıkışmaya kaldı Abdullah Gül'ün sessiz sedasız İngiltere ziyareti: Londra'da görüştü! İsmini duyunca çok şaşıracaksınız Saç yağlanmasına son verin! Bıçak gibi kesen o bitki: İçine koyun! Her geçen gün riskini bitiren mucize Holding patronu dayanamadı, gençlere patladı: Ya biraz sabırlı olun be 14,5 milyon euro... Süper Lig'e yeni çıktılar: Erzurumspor'dan Kante açıklaması gündeme oturacak Sıcak gelişme: Türkiye'den düzinelerce SİHA alan ülke füzelerle vuruldu
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Holding patronu dayanamadı, gençlere patladı: Ya biraz sabırlı olun be
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Holding patronu dayanamadı, gençlere patladı: Ya biraz sabırlı olun be

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, kolay yoldan zengin olmak isteyen gençlerin her geçen gün arttığını ifade ederek bu duruma tepki gösterdi.

1
#1
Foto - Holding patronu dayanamadı, gençlere patladı: Ya biraz sabırlı olun be

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üyesi ülkelerin tam iki katı olduğunu belirterek, “Çok saçma sapan bir durum var. Nasıl olur? (Ev genci) Neden bizde daha çok? Gençler ya bir sabırlı olun be. Oyun yazdım, 100 milyon dolar. Hepsi birden tepeye gitmek istiyor” dedi.

#2
Foto - Holding patronu dayanamadı, gençlere patladı: Ya biraz sabırlı olun be

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Dönüşüm Sahnesi’nde Başkan Vekili Mert Hacıraifoğlu’nun yönettiği toplantıya konuk olan Kamışlı, 11 yıldır sürdürdükleri binlerce genci kapsayan Esas Sosyal Projesi hakkında bilgi verirken, kamuoyunda ‘ev genci’ olarak nitelenen genç oranındaki yüksekliğe isyan etti.

#3
Foto - Holding patronu dayanamadı, gençlere patladı: Ya biraz sabırlı olun be

Gençlerin iş beğenmediğini, ailelerin de gençleri çalışmaya değil beklemeye teşvik ettiğini savunan Sabancı Kamışlı, bir iftar toplantısında bir saat boyunca telefonuyla oynayan bir gencin kendisini çıldırttığını söyledi. Kamışlı, “Ailesi ‘kızım bu maaşa girilir mi, sen bekle’ diyor. Mühim olan o kapıdan girmek. Lütfen kapıdan girin” diye konuştu.

#4
Foto - Holding patronu dayanamadı, gençlere patladı: Ya biraz sabırlı olun be

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı da toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Çok katmanlı bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. 18. Dönemimizin stratejik merkezine üçüz dönüşümü koyduk. Toplumsal dönüşümü üçüz dönüşümün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Etkinlik serisi ile iş dünyasının öncü isimlerini üyelerimizle buluşturmak istiyoruz” dedi.

#5
Foto - Holding patronu dayanamadı, gençlere patladı: Ya biraz sabırlı olun be

İş dünyasına da tepki gösteren Kamışlı, “Mülakata bile çağırmayacağına neden burs veriyorsun. Belki onu yapmasaydın o genç üniversite yerine meslek lisesine gidecekti. İş dünyasının da hataları var.(Genç işsizliğinde) saçma sapan bir duruma geldik. Biz bunu hak etmiyoruz. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz arkadaşlar. Kaç tane sivil toplum kuruluşunu temsil ediyorsunuz. El ele vermeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ferhat

Sen kapıyı araladın da gençler mi gelmedi. Biraz insaf. Herkes tecrübeli eleman arıyor. Sen, o, sanayiciler gençlere iş vermezsiniz. Sonra böyle yukarıdan yukarıdan konuşur ders vermeye kalkarsınız. Önce kendinize bakın.

Ali

Kimse meslek öğreteceğiz diyerek iş ilanı vermiyor yok meslek lisesi mezunu yok şu sertifikalar siz bu kalfalalyla daha çook laf ebeligi yaparsınız
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı!
Gündem

İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı!

İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen feci kazada, İBB’ye bağlı İSKİ’nin ihmali gencecik bir mühendisi hayattan kopardı. CHP’nin borazanı S..
İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!
Gündem

İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya ..
Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!
Gündem

Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik alçak saldırıları devam ederken, Tahran yönetimi Donald Trump'ın önüne "imkansız operasyon" ya da "kötü anla..
Abdullah Gül parti mi kuruyor? Arınç'tan flaş yorum!
Gündem

Abdullah Gül parti mi kuruyor? Arınç'tan flaş yorum!

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün parti kuracağına ve cumhurbaşkanı a..
Bosch'un sapkın reklamı tepki çekti! RTÜK harekete geçti
Gündem

Bosch'un sapkın reklamı tepki çekti! RTÜK harekete geçti

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Bosch’un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Daniş, aile ve ann..
CHP’den ihraç edildiği açıklanmıştı! Çarpıcı iddia: Halen CHP’nin üyesi
Siyaset

CHP’den ihraç edildiği açıklanmıştı! Çarpıcı iddia: Halen CHP’nin üyesi

Gazeteci Talat Atilla, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın CHP'den ihraç edildiği yönündeki haberlerin doğru o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23