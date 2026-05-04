  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fındıktan Türkiye ekonomisine büyük katkı Maliyeti sır gibi saklanıyor: Tarihi anlaşma tamam! 150 savaş uçağı koptu geliyor Devreye girdi! Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Sanıldığından daha ciddi Korkudan evlerine giremiyorlar Endrick'in yolu şimdi de Türkiye'ye düşebilir: Beşiktaş pusuya yattı bile BYD, bu dönem içerisinde 700.000 adet otomobil sattı: Çinli devin kar marjının sonucu açıklandı! F-35'lerden sonra şimdi de Patriot darbesi: Gelmiyorlar Hiç kimse bunu beklemiyordu! 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nda büyük sürpriz...
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Maliyeti sır gibi saklanıyor: Tarihi anlaşma tamam! 150 savaş uçağı koptu geliyor
AA Giriş Tarihi:

Maliyeti sır gibi saklanıyor: Tarihi anlaşma tamam! 150 savaş uçağı koptu geliyor

Dünya genelinde yaşanan savaş ve çatışma ortamı birçok ülkeyi savunma alanında yatırım yapmaya zorlarken 150 adetlik savaş uçağı siparişi gündeme oturdu.

#1
Foto - Maliyeti sır gibi saklanıyor: Tarihi anlaşma tamam! 150 savaş uçağı koptu geliyor

İsveçli savunma devi Saab, Ukrayna ile 150 adet Gripen savaş uçağı satışını kapsayan tarihi bir anlaşmaya hazırlanıyor. Macaristan’ın kredi vetosunu kaldırmasıyla hızlanan sürecin bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

#2
Foto - Maliyeti sır gibi saklanıyor: Tarihi anlaşma tamam! 150 savaş uçağı koptu geliyor

İsveç devlet televizyonu SVT’de yer alan habere göre, Avrupa’nın savunma mimarisini ve Ukrayna’nın hava gücünü derinden etkileyecek devasa bir askeri anlaşma ufukta göründü. İsveçli havacılık ve savunma şirketi Saab, tarihinin en büyük satışlarından birini Kiev yönetimiyle gerçekleştirmek üzere. Saab CEO’su Micael Johansson, SVT’de yayınlanan Alex Möter adlı programda yaptığı açıklamalarda, 150 adet Gripen savaş uçağını kapsayan bu stratejik hamlenin perde arkasını anlattı.

#3
Foto - Maliyeti sır gibi saklanıyor: Tarihi anlaşma tamam! 150 savaş uçağı koptu geliyor

Sürecin temelleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin geçtiğimiz ekim ayında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile birlikte Linköping’deki Saab tesislerine yaptığı kritik ziyaret sırasında atılmıştı. Bu zirvede, Ukrayna’nın hava sahasını Rusya’ya karşı koruma kapasitesini radikal biçimde artıracak 150 uçaklık bir niyet mektubu imzalanmıştı. Ancak böylesine devasa bir askeri tedarikin önündeki en büyük engel, milyarlarca euroluk finansmanın nasıl sağlanacağıydı.

#4
Foto - Maliyeti sır gibi saklanıyor: Tarihi anlaşma tamam! 150 savaş uçağı koptu geliyor

Anlaşmanın kaderini belirleyen asıl kırılma noktası ise diplomatik arenada yaşandı. Nisan ayında Macaristan’da gerçekleşen yönetim değişikliği, Avrupa Birliği içindeki kilitlenmeyi de ortadan kaldırdı. Yeni Budapeşte yönetimi, Ukrayna’ya sağlanması planlanan 90 milyar euroluk devasa kredi paketinin üzerindeki vetosunu kaldırdığını duyurdu. Bu jeopolitik manevra, Saab ile Kiev arasındaki finansman krizini tek hamlede çözerek tarihi satışın önünü açtı. Finansman engelinin aşılmasının ardından sürecin hızlandığına dikkat çeken Saab CEO’su Micael Johansson, anlaşmanın zaman çizelgesini şu sözlerle özetledi: “Bu tür devasa anlaşmaların nihayete ermesi normal şartlarda birkaç ay sürer. Ancak tüm bu sürecin bu yıl içinde tamamlanmasını umut ediyorum.”

#5
Foto - Maliyeti sır gibi saklanıyor: Tarihi anlaşma tamam! 150 savaş uçağı koptu geliyor

SVT’nin haberine göre, Avrupa savunma sanayisinde dengeleri değiştirecek bu devasa anlaşmanın toplam maliyeti şimdilik belirsizliğini koruyor. CEO Johansson, tek bir Gripen savaş uçağının güncel maliyetine dair detay vermekten kaçınıyor. Ancak savunma analistleri, şirketin yakın geçmişteki satışları üzerinden bir projeksiyon çiziyor. Saab’ın Kasım 2025’te Kolombiya ile imzaladığı 17 adet Gripen uçağını kapsayan anlaşmanın bedeli 34 milyar İsveç kronu (3.35 milyar ABD doları) olarak kayıtlara geçmişti. Bu referans noktası dikkate alındığında, 150 uçaklık Ukrayna paketinin sadece Saab için değil, Avrupa savunma ekonomisi için de eşi benzeri görülmemiş bir hacme ulaşacağı net bir şekilde görülüyor. Bu hamle, Ukrayna’nın uzun vadeli hava savunma stratejisini Batı standartlarına entegre etme yolundaki en somut adımlardan biri olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sapkın reklamlarla aile yapımıza dinamit koyuyorlar! Jeff Medina’nın imza attığı rezalete tepki yağdı!
Gündem

Sapkın reklamlarla aile yapımıza dinamit koyuyorlar! Jeff Medina’nın imza attığı rezalete tepki yağdı!

Küresel sermayenin borazanı BOSCH markasının son reklamı, mukaddes annelik kavramını ayaklar altına alarak toplumun sinir uçlarıyla oynamaya..
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Gündem

Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Malatya-Adıyaman kara yolunda otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jand..
Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!
Gündem

Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik alçak saldırıları devam ederken, Tahran yönetimi Donald Trump'ın önüne "imkansız operasyon" ya da "kötü anla..
Bosch'un sapkın reklamı tepki çekti! RTÜK harekete geçti
Gündem

Bosch'un sapkın reklamı tepki çekti! RTÜK harekete geçti

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Bosch’un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Daniş, aile ve ann..
Petrol milyarderi iş adamı kızını evlendirmek için damat arıyor!
Dünya

Petrol milyarderi iş adamı kızını evlendirmek için damat arıyor!

Kuveytli enerji devi ve petrol milyarderi El-Raşid'in, yatalak olan tek kızı için damat arayışı içine girmesi, Körfez dünyasında ve sosyal m..
CHP’den ihraç edildiği açıklanmıştı! Çarpıcı iddia: Halen CHP’nin üyesi
Siyaset

CHP’den ihraç edildiği açıklanmıştı! Çarpıcı iddia: Halen CHP’nin üyesi

Gazeteci Talat Atilla, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın CHP'den ihraç edildiği yönündeki haberlerin doğru o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23