Maliyeti sır gibi saklanıyor: Tarihi anlaşma tamam! 150 savaş uçağı koptu geliyor

SVT’nin haberine göre, Avrupa savunma sanayisinde dengeleri değiştirecek bu devasa anlaşmanın toplam maliyeti şimdilik belirsizliğini koruyor. CEO Johansson, tek bir Gripen savaş uçağının güncel maliyetine dair detay vermekten kaçınıyor. Ancak savunma analistleri, şirketin yakın geçmişteki satışları üzerinden bir projeksiyon çiziyor. Saab’ın Kasım 2025’te Kolombiya ile imzaladığı 17 adet Gripen uçağını kapsayan anlaşmanın bedeli 34 milyar İsveç kronu (3.35 milyar ABD doları) olarak kayıtlara geçmişti. Bu referans noktası dikkate alındığında, 150 uçaklık Ukrayna paketinin sadece Saab için değil, Avrupa savunma ekonomisi için de eşi benzeri görülmemiş bir hacme ulaşacağı net bir şekilde görülüyor. Bu hamle, Ukrayna’nın uzun vadeli hava savunma stratejisini Batı standartlarına entegre etme yolundaki en somut adımlardan biri olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.