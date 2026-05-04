Abdullah Gül'ün sessiz sedasız İngiltere ziyareti: Londra'da görüştü! İsmini duyunca çok şaşıracaksınız
Abdullah Gül'ün sessiz sedasız İngiltere ziyareti: Londra'da görüştü! İsmini duyunca çok şaşıracaksınız
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Abdullah Gül'ün sessiz sedasız İngiltere ziyareti: Londra'da görüştü! İsmini duyunca çok şaşıracaksınız

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sessiz sedasız bazı gizli görüşmeler yaptığı öne sürülürken, İsmet Özçelik ise; Gül'ün ziyaretinin, terörsüz Türkiye süreci ve siyasetteki adaylık tartışmalarının perde arkasını anlattı.

Foto - Abdullah Gül'ün sessiz sedasız İngiltere ziyareti: Londra'da görüştü! İsmini duyunca çok şaşıracaksınız

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Londra'da kraliyet aracıyla yaptığı gizli görüşmeler kulisleri hareketlendirdi. Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Gül'ün ziyareti, terörsüz Türkiye süreci ve siyasetteki adaylık tartışmalarının perde arkasını anlattı.

Foto - Abdullah Gül'ün sessiz sedasız İngiltere ziyareti: Londra'da görüştü! İsmini duyunca çok şaşıracaksınız

Siyasette yeni ittifak arayışları ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hız kazanırken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Londra'da gerçekleştirdiği temaslar dikkat çekti. Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Aydınlık Youtube'da yayınlanan Ankara Notları programında siyasetteki son gelişmeleri değerlendirdi.

Foto - Abdullah Gül'ün sessiz sedasız İngiltere ziyareti: Londra'da görüştü! İsmini duyunca çok şaşıracaksınız

Özçelik, Abdullah Gül'ün İngiltere ziyaretine ilişkin elde ettiği bilgileri şu sözlerle aktardı: "Abdullah Gül geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitmiş. Orada sağa sola gitmek için kullandığı tahsis edilen araç bile kraliyetin tahsis ettiği araçmış. İngiltere'de etkili olduğunu bildiğim isimlerden aldım bu bilgiyi. O nedenle birdenbire Abdullah Gül adının öne çıkışı ve İngiltere olayı dikkat çekiyor." 'ADAYLIK İHTİMALİNİ YÜKSEK GÖRMÜYORUM' Gül'ün olası cumhurbaşkanı adaylığı senaryolarını da değerlendiren Özçelik, siyasi kulislerde konuşulanlara değinerek, "Ben Abdullah Gül'e herhangi bir adaylık Türkiye'de çok yüksek ihtimal görmüyorum. Her seferinde adı gündeme geliyor ama çok fazla bir gücünün de olduğunu sanmıyorum." ifadelerini kullandı. BAHÇELİ'NİN AMEDSPOR TEBRİĞİ VE 27 ŞUBAT ÇİZGİSİ Terörsüz Türkiye sürecini de ele alan Özçelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Amedspor'u tebrik etmesinin anlamlı olduğunu belirtti. Özçelik süreci şu sözlerle anlattı: "Sayın Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihli açıklamasını baz alarak sürekli olaylara yaklaşıyor. Öcalan'ın açıklaması, 'Silahlı mücadele başarısız oldu. Silahları bırakıyoruz. Türk devleti ve milleti ile bütünleşme amacıyla örgütü feshediyoruz' şeklindeydi. Sayın Bahçeli'nin çıkışlarını hep bu çerçevede ele alıyorum." 'SÜREÇ UZARSA TALEPLER DEĞİŞİR' Sürecin yasal düzenlemeler için bekletilmesinin ve yavaşlamasının olumsuz sonuçlarına işaret eden Özçelik, şu uyarıyı yaptı: "İş Ankara'da kararlı olunmayınca DEM Parti'nin ve Kandil'in talepleri de değişmeye başlıyor. Anayasada vatandaşlık tanımından tutun, çıkan petrole kadar bir tartışma yaşandı. Bu meseleyi devlet yapacaksa bir an önce sonuçlandıracak ve bitirecek. Elde Vatan Partisi'nin de hazırladığı, çok önemli isimlerin katkılarıyla hazırlanmış bir metin var. O metinle hızlı bir şekilde bunu çözmek lazım." DOĞU PERİNÇEK'İN UYARISI KANDİL'DE TARTIŞILIYOR Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in af konusundaki uyarılarına da değinen Özçelik, "Doğu Bey, 'Eğer bir genel af çıkartmazsak, PKK'ya özgü bir af çıkartmazsak nasıl dağdan inecek?' dedi. Şimdi Kandil'de bu tip tartışmaların yaşandığına ilişkin bilgiler geliyor. 'Biz cezaevine gireceksek nasıl olacak bu iş?' diye değerlendirmeler varmış." bilgisini paylaştı. SİSTEM İTTİFAKI ZORUNLU KILIYOR Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve yüzde 50+1 sisteminin siyasete etkilerini anlatan Özçelik, partiler arası bloklaşmaların kaçınılmaz olduğunu vurguladı: "Türkiye'de bir yüzde 50 sistemi var. Bu ister istemez ittifakı zorunlu kılıyor. Cumhurbaşkanı yüzde 51,5 oy aldı ama mecliste çoğunluğu yok. Muhalefetin de iktidara gelmesi için ittifak yapmak zorunlu." İMAMOĞLU MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLER Mİ? Muhalefet cephesindeki adaylık senaryolarını aktaran Özçelik, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak riski nedeniyle Mansur Yavaş formülüne sıcak bakabileceğini ifade etti: "İmamoğlu çevrelerinde, 'Mansur Yavaş'ı tercih edeceğim. Çünkü seçim olduğu zaman onun yaşı 72, bir dönem geçtiği zaman 77 olur. Artık ikinci bir dönem istemez. Özgür Özel seçilirse orayı bırakmaz' mantığıyla hareket edildiği açıkça dillendiriliyor."

Foto - Abdullah Gül'ün sessiz sedasız İngiltere ziyareti: Londra'da görüştü! İsmini duyunca çok şaşıracaksınız

CHP'NİN UŞAK BELEDİYE BAŞKANI NEDEN BEKLETİLDİ? CHP'de Özkan Yalım'ın 37 gün sonra ihraç edilmesiyle ilgili çifte standart tartışmalarına da değinen Özçelik, "Gürsel Tekin'i anında ihraç ediyorsunuz da buna niye bu kadar çok beklediniz? 'Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik' demek kurtarmıyor. Suçüstü mekanizması işlemiş, herkesin gözünün önünde olmuş bir durum. Milletin ağzı torba değil ki büzesin, piyasada genel merkezle aralarında birtakım pazarlıklar olduğu konuşuluyor." şeklinde konuştu. SİYASETTE AMERİKA DOKUNULMAZLIĞI Son olarak iktidar ve ana muhalefetin dış politika ekseninde birbirine yönelttiği eleştirilerin yüzeysel kaldığına dikkat çeken Özçelik, "Kimse kimsenin uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşlarıyla ilişkilerini eleştirmiyor. Nedense hem iktidarda hem muhalefette bir Amerika dokunulmazlığı var." dedi. (Aydınlık)

Yorumlar

ata

rabbim brütüslerden reisimizi koru... bir on sene daha imkan ver....

hepsi aynı normal

1938den sonra gelenlere bakın baskan cıumhurbaskanı anlarsınız helede 1949 dan sonrakiler marshal yardımlarından sonra hepsi aynı yerden emir alanlar
