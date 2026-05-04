Abdullah Gül'ün sessiz sedasız İngiltere ziyareti: Londra'da görüştü! İsmini duyunca çok şaşıracaksınız

Özçelik, Abdullah Gül'ün İngiltere ziyaretine ilişkin elde ettiği bilgileri şu sözlerle aktardı: "Abdullah Gül geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitmiş. Orada sağa sola gitmek için kullandığı tahsis edilen araç bile kraliyetin tahsis ettiği araçmış. İngiltere'de etkili olduğunu bildiğim isimlerden aldım bu bilgiyi. O nedenle birdenbire Abdullah Gül adının öne çıkışı ve İngiltere olayı dikkat çekiyor." 'ADAYLIK İHTİMALİNİ YÜKSEK GÖRMÜYORUM' Gül'ün olası cumhurbaşkanı adaylığı senaryolarını da değerlendiren Özçelik, siyasi kulislerde konuşulanlara değinerek, "Ben Abdullah Gül'e herhangi bir adaylık Türkiye'de çok yüksek ihtimal görmüyorum. Her seferinde adı gündeme geliyor ama çok fazla bir gücünün de olduğunu sanmıyorum." ifadelerini kullandı. BAHÇELİ'NİN AMEDSPOR TEBRİĞİ VE 27 ŞUBAT ÇİZGİSİ Terörsüz Türkiye sürecini de ele alan Özçelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Amedspor'u tebrik etmesinin anlamlı olduğunu belirtti. Özçelik süreci şu sözlerle anlattı: "Sayın Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihli açıklamasını baz alarak sürekli olaylara yaklaşıyor. Öcalan'ın açıklaması, 'Silahlı mücadele başarısız oldu. Silahları bırakıyoruz. Türk devleti ve milleti ile bütünleşme amacıyla örgütü feshediyoruz' şeklindeydi. Sayın Bahçeli'nin çıkışlarını hep bu çerçevede ele alıyorum." 'SÜREÇ UZARSA TALEPLER DEĞİŞİR' Sürecin yasal düzenlemeler için bekletilmesinin ve yavaşlamasının olumsuz sonuçlarına işaret eden Özçelik, şu uyarıyı yaptı: "İş Ankara'da kararlı olunmayınca DEM Parti'nin ve Kandil'in talepleri de değişmeye başlıyor. Anayasada vatandaşlık tanımından tutun, çıkan petrole kadar bir tartışma yaşandı. Bu meseleyi devlet yapacaksa bir an önce sonuçlandıracak ve bitirecek. Elde Vatan Partisi'nin de hazırladığı, çok önemli isimlerin katkılarıyla hazırlanmış bir metin var. O metinle hızlı bir şekilde bunu çözmek lazım." DOĞU PERİNÇEK'İN UYARISI KANDİL'DE TARTIŞILIYOR Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in af konusundaki uyarılarına da değinen Özçelik, "Doğu Bey, 'Eğer bir genel af çıkartmazsak, PKK'ya özgü bir af çıkartmazsak nasıl dağdan inecek?' dedi. Şimdi Kandil'de bu tip tartışmaların yaşandığına ilişkin bilgiler geliyor. 'Biz cezaevine gireceksek nasıl olacak bu iş?' diye değerlendirmeler varmış." bilgisini paylaştı. SİSTEM İTTİFAKI ZORUNLU KILIYOR Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve yüzde 50+1 sisteminin siyasete etkilerini anlatan Özçelik, partiler arası bloklaşmaların kaçınılmaz olduğunu vurguladı: "Türkiye'de bir yüzde 50 sistemi var. Bu ister istemez ittifakı zorunlu kılıyor. Cumhurbaşkanı yüzde 51,5 oy aldı ama mecliste çoğunluğu yok. Muhalefetin de iktidara gelmesi için ittifak yapmak zorunlu." İMAMOĞLU MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLER Mİ? Muhalefet cephesindeki adaylık senaryolarını aktaran Özçelik, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak riski nedeniyle Mansur Yavaş formülüne sıcak bakabileceğini ifade etti: "İmamoğlu çevrelerinde, 'Mansur Yavaş'ı tercih edeceğim. Çünkü seçim olduğu zaman onun yaşı 72, bir dönem geçtiği zaman 77 olur. Artık ikinci bir dönem istemez. Özgür Özel seçilirse orayı bırakmaz' mantığıyla hareket edildiği açıkça dillendiriliyor."