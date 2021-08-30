2021-08-30 12:51:21 Mavi Vatan'ın "yeni koruyucuları" olacak! Geri sayım başladı
Mavi Vatan'ın güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunulması amacıyla "Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracı" ve "İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracı" geliştirilmesi ve üretiminde önemli aşama katedildi. Sefine Tersanesi Askeri Projeler Savaş Sistemleri Yöneticisi Dursun Ali Seymen, "2021 yılı sonunda seyir testlerini tamamlamayı ve araçları hazır hale getirmeyi, yakın zamanda güzel haberler vermeyi planlıyoruz. İHA'da ülkemizin geldiği aşamayı insansız deniz araçlarında da görmeyi istiyoruz" diye konuştu.