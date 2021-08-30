Mavi Vatan'ın "yeni koruyucuları" olacak! Geri sayım başladı

"Otonom seviyesi olarak engelden sakınma, üzerindeki seyir radarı, elektro-optik kameralarla çevreden aldığı görüntüleri işleyerek kendisi güvenli bir şekilde seyir yapabilecek. Kontrol birimiyle çeşitli haberleşme kanalları var. Arkamızdaki aracımız tamamen su üstü harbi için geliştirilmiş bir araç. Kritik üs ve limanların korunması, keşif, gözetleme, karakol amaçlı kullanılabilecek. Ayrıca araçlarımız bir kumanda birimi tarafından kontrol edilecek. Herhangi bir bölgeye savaş gemisiyle, Anadolu, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi gibi yüzer platformlarda taşınıp kullanılabilecek. Diğer aracımız da deniz altı savunma harbi amaçlı. Bu araçta da ARMELSAN tarafından üretilen sonar sistemleri kullanılacak. Bu araç, Deniz Kuvvetlerimiz için üretilecek ilk deniz altı savunma aracı olacak. Üzerinde bulunan sonarlarla deniz altı savunma harbi yapabilecek, denizaltıları tespit edebilecek ve tespit ettiği denizaltılara karşı torpido ve DSH roketleriyle hücum gerçekleştirebilecek.