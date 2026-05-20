Mavi Vatan Yasası daha çıkmadan yıkıldılar! Rum lider, panik halinde ABD ve Avrupa’ya yalvardı: “Ne olur Türkiye’yi durdurun!”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Kurban Bayramı sonrasında TBMM gündemine getirmeye hazırlandığı deniz yetki alanlarına ilişkin yeni kanun teklifi karşısında paniğe kapılarak Avrupa Birliği ve ABD'ye acil müdahale çağrısında bulundu. Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde Türk kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerindeki tüm ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetlerin Türkiye'nin iznine tabi olacağını hatırlatan Rum lider, bu durumun sadece Kıbrıs ve Yunanistan’ı değil bölgede çıkarları olan küresel güçleri de doğrudan tehdit ettiğini savundu. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerindeki gerilimin tırmandığı bir dönemde konuşan Hristodulidis, Türkiye’nin adımlarına karşı Avrupa’nın ve batılı müttefiklerin ortak bir tepkiyle karşı koyması gerektiğini ileri sürdü.