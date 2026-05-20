Mavi Vatan Yasası daha çıkmadan yıkıldılar! Rum lider, panik halinde ABD ve Avrupa’ya yalvardı: "Ne olur Türkiye’yi durdurun!"
Mavi Vatan Yasası daha çıkmadan yıkıldılar! Rum lider, panik halinde ABD ve Avrupa’ya yalvardı: “Ne olur Türkiye’yi durdurun!”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Kurban Bayramı sonrasında TBMM gündemine getirmeye hazırlandığı deniz yetki alanlarına ilişkin yeni kanun teklifi karşısında paniğe kapılarak Avrupa Birliği ve ABD'ye acil müdahale çağrısında bulundu. Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde Türk kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerindeki tüm ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetlerin Türkiye'nin iznine tabi olacağını hatırlatan Rum lider, bu durumun sadece Kıbrıs ve Yunanistan’ı değil bölgede çıkarları olan küresel güçleri de doğrudan tehdit ettiğini savundu. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerindeki gerilimin tırmandığı bir dönemde konuşan Hristodulidis, Türkiye’nin adımlarına karşı Avrupa’nın ve batılı müttefiklerin ortak bir tepkiyle karşı koyması gerektiğini ileri sürdü.

Bayramdan sonra Meclis'e sunulacak Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Kanun Teklifi’yle, Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye’nin iznine tabi olacak.

Söz konusu gelişme daha kanunlaşmadan Yunan ve Rum tarafını bir hayli paniğe sürükledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de “yasa dışı adımlar” atması halinde Avrupa’nın ortak tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Hristodulidis, Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrininin yalnızca Kıbrıs ve Yunanistan’ı değil, bölgede çıkarları bulunan ABD ile bazı Avrupa Birliği ülkelerini de etkilediğini savundu.

GKRY lideri açıklamasında, “Umarım Türkiye yasa dışı eylemlerde bulunmaz; ancak böyle bir durum yaşanırsa Avrupa buna ortak şekilde karşı koymalı” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların, Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları ve deniz yetki alanları üzerinden süren gerilimlerin yeniden gündeme geldiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

