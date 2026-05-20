6 milyar metreküpü geçti Doğalgaz ithalatında artış
AA Giriş Tarihi:

6 milyar metreküpü geçti Doğalgaz ithalatında artış

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,57 artarak yaklaşık 6 milyar 272 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 4 milyar 357 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 914 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı, söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 4,57 artışla yaklaşık 6 milyar 272 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 2 milyar 551 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 983 milyon metreküple Azerbaycan ve 823 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatında ise ABD 976 milyon metreküple ilk sırada yer aldı. ABD'yi 472 milyon metreküple Cezayir, 180 milyon metreküple Moritanya, 95 milyon metreküple Angola, 94'er milyon metreküple Trinidad ve Tobago ile Nijerya takip etti.

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, martta yıllık bazda yüzde 12,6 azalarak yaklaşık 6 milyar 202 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi 1 milyar 194 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektöründe doğal gaz tüketimi ise 529 milyon metreküp oldu.

Konutlarda doğal gaz tüketimi bu dönemde 3 milyar 496 milyon metreküpe ulaştı. Türkiye'de doğal gaz stok miktarı mart sonunda 4 milyar 178 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Doğal gaz stokunun 3 milyar 698 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 479 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde depolandı.

Ah şimdi CHP gelse su faturalarımızı akp'deyken 200 liraydı 700 lira oldu şimdi 2.800 lira doğalgaz faturası 3 desek kaç katı attı su faturamız 20400 600 700 300 6 9

Şimdi doğalgaz faturaları 10.000 lira olur CHP geldiği zaman ne kadar mutlu olur 1 milyon esnaf 2019'da 100 liralık bir ürün Bugün 1000 lira oldu ah CHP bir gelsen de şu esnaf bir bayram etsin 20.000 lira olsa
