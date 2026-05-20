Dünya
8
Yeniakit Publisher
Dünyanın en yalnız ülkeleri belli oldu! Salgın gibi yayılıyor!
İnsanlar yaşlandıkça yalnız yaşama eğilimleri artmaya başlarken, son dönemde artış gösteren yalnızlık ciddi sağlık krizlerinden biri olarak görülüyor. İşte yalnızlığın en yoğun olduğu ülkeler...

Modern hayat, bizi hiç olmadığımız kadar teknolojik ağlarla birbirine bağlarken, paradoksal bir şekilde yalnızlık hissi de küresel bir salgına dönüştü. Sosyal medya üzerinden yüzlerce arkadaşla bağlantıda olmamıza rağmen pek çok insan, kalabalıklar içinde kendini yalnız hissediyor.

EN YALNIZ ÜLKELER BELLİ OLDU Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi kuruluşlar, yalnızlığı "kritik bir küresel sağlık sorunu" olarak tanımlarken, yapılan araştırmalar bu sorunun belirli ülkelerde diğerlerine göre çok daha yaygın olduğunu gösteriyor. Emory Üniversitesi'nde yapılan ve 29 ülkenin dahil edildiği bir araştırma, yalnızlık oranlarının en yüksek olduğu ülkeleri belirledi. Bu veriler, sadece istatistiksel bir tablo sunmakla kalmıyor, aynı zamanda modern toplumların karşı karşıya kaldığı derin sosyal değişimleri de gözler önüne seriyor.

YALNIZLIK NEDEN BİR SALGIN HALİNE GELİYOR? Günümüz dünyasında yalnızlığın artmasının arkasında yatan birçok karmaşık neden bulunmaktadır. Bunlar arasında kentleşme ve bireyselleşme öne çıkıyor; büyük şehirlere göç, geleneksel aile ve topluluk bağlarını zayıflatıyor. İnsanlar, kalabalıklar içinde yaşasa bile daha az sosyal etkileşimde bulunuyorlar. Dijitalleşme ve sosyal medya da bu sorunu derinleştiriyor. Sosyal medya, sanal bağlantılar sunsa da, gerçek yüz yüze etkileşimin yerini tutamıyor. Uzmanlar, sosyal medyada geçirilen aşırı zamanın, yalnızlık ve yetersizlik hissini artırabileceği konusunda uyarıyor.

EN YÜKSEK YALNIZLIK ORANINA SAHİP 10 ÜLKE Emory Üniversitesi'nin araştırmasına ve diğer küresel anketlere göre, yalnızlık oranlarının en yüksek olduğu 10 ülke şunlardır: 10. Letonya: Baltık ülkelerinden Letonya, araştırmada yalnızlık oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak yer alıyor. 9. Bulgaristan: Doğu Avrupa'nın bir diğer ülkesi olan Bulgaristan'da da yalnızlık hissi yaygın. Ülkede kendini yalnız hissedenlerin büyük bir kısmı, çalışma hayatından çekilmiş emeklilerden oluşuyor.

8. Romanya: Yalnızlık hissinin son yıllarda en hızlı arttığı ülkelerden biri olan Romanya, dokuz yıllık bir süreçte bu hissi yaşayanların oranının neredeyse beş katına çıktığı bir tablo sergiliyor. 7. Çek Cumhuriyeti: Çek Cumhuriyeti, sanılanın aksine yalnızlık hissinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Yaşanan sosyal ve ekonomik değişimler, bu duruma katkıda bulunuyor. 6. İsrail: İsrail'de yalnızlık hissi yaşayanların çoğunluğu kadınlardan ve çalışmayan yaşlı bireylerden oluşuyor. Ülkenin sosyal yapısı ve güvenlik endişeleri, bu durumu etkileyebiliyor.

5. Amerika Birleşik Devletleri: Araştırmaya göre ABD, yalnızlık oranlarında ilk beşte yer alıyor. Özellikle ABD'de, orta yaşlı bireylerin yalnızlık hissinin, yaşlılara göre daha yüksek olması dikkat çekiyor. 4. İtalya: Geniş aile yapısıyla bilinen İtalya'da yalnızlık oranının yüksek olması, birçok kişiyi şaşırtsa da, büyük ailenin her zaman sosyal bağlantı garantisi olmadığını gösteriyor.

3. Slovakya: Slovakya, yalnızlık hissinin yüksek olduğu Doğu Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Ekonomik ve toplumsal faktörler, bu durumu tetikliyor ve ülkede gençlerin geleceğe dair kaygıları artıyor. 2. Kıbrıs: Kıbrıs, araştırma verilerine göre yalnızlık hissinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. 1. Yunanistan: Yalnızlık hissinin en yüksek olduğu ülke olarak zirvede yer alan Yunanistan'da, ekonomik kriz ve yüksek işsizlik oranlarının, yalnızlık hissini artıran temel faktörler olduğu belirtiliyor./ kaynak: haber7

