Dünyanın en yalnız ülkeleri belli oldu! Salgın gibi yayılıyor!

YALNIZLIK NEDEN BİR SALGIN HALİNE GELİYOR? Günümüz dünyasında yalnızlığın artmasının arkasında yatan birçok karmaşık neden bulunmaktadır. Bunlar arasında kentleşme ve bireyselleşme öne çıkıyor; büyük şehirlere göç, geleneksel aile ve topluluk bağlarını zayıflatıyor. İnsanlar, kalabalıklar içinde yaşasa bile daha az sosyal etkileşimde bulunuyorlar. Dijitalleşme ve sosyal medya da bu sorunu derinleştiriyor. Sosyal medya, sanal bağlantılar sunsa da, gerçek yüz yüze etkileşimin yerini tutamıyor. Uzmanlar, sosyal medyada geçirilen aşırı zamanın, yalnızlık ve yetersizlik hissini artırabileceği konusunda uyarıyor.