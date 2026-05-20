Irak Türk gemisini bıramıyor: Yoğun diplomasi başladı
Son dönemde elektrik ve su sorunuyla boğuşan komşu Irak, artan sıcaklıklar ve arz sıkıntısı karşısında Türk gemisi Karpowershi'yi bırakmıyor.
Irak Elektrik Bakanlığı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte elektrik şebekesinde yaşanan ciddi arz eksikliğini gidermek amacıyla Türkiye merkezli Karpowership firmasıyla olan anlaşmasını hızla uzatmak için yoğun bir diplomasi yürütüyor. Söz konusu Türk enerji gemisinin birkaç gün içinde Irak’ta operasyonlara başlaması bekleniyor.
Attaqa News’e konuşan Irak Elektrik Bakanlığı’ndan bir kaynak, bölgesel gerilimler ve Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklıklar nedeniyle yeni gemi tedarik etmenin zorlaştığını, bu durumun da Bağdat üzerindeki mevcut sözleşmeyi acilen uzatma baskısını artırdığını belirtti. Yerel elektrik üretim projelerindeki gecikmeler ve yüksek tüketim, hükümetin seçeneklerini oldukça kısıtlıyor.
Irak, enerji üretimindeki açığı kapatmak için Karpowership bünyesindeki Karadeniz Powership Orka Sultan gibi yüzer enerji santrallerinden yararlanıyor. Yapılan anlaşmalar kapsamında 2025 yılında her biri yaklaşık 300 megavat kapasiteli iki enerji gemisi kiralanırken, yerel santral projelerinde yaşanan aksamalar karşısında bu gemiler pik saatlerde şebeke istikrarını korumak adına hızlı ve esnek bir çözüm sunuyor.
Bağdat ile şirket arasındaki ilk anlaşma 2008 yılında imzalanmış ve toplam 520 megavat kapasiteli üç gemiye dayanan bu ortaklık, Arap dünyasındaki ilk yüzer santral deneyimi olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu gemiler, ilk sözleşme yıllarında tek başlarına Irak’ın toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini karşılamayı başarmıştı.
Irak hükümeti, Haziran 2025’te aldığı kararla Karpowership ile olan iş birliğini yenilemiş ve yaz dönemindeki açığı kapatmak amacıyla kapasiteyi 650 megavat artıracak iki geminin daha konuşlandırılmasını onaylamıştı.
Ülkedeki elektrik enterkonneksiyon projelerinde yaşanan teknik zorluklar ve şebeke güvenliğini sağlama zorunluluğu, Türk enerji gemilerini Irak’ın geçici tedarik sorununu çözmedeki en kritik aktörlerden biri haline getiriyor. KAYNAK: HABERDENİZDE
