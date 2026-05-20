Irak Türk gemisini bıramıyor: Yoğun diplomasi başladı

Irak, enerji üretimindeki açığı kapatmak için Karpowership bünyesindeki Karadeniz Powership Orka Sultan gibi yüzer enerji santrallerinden yararlanıyor. Yapılan anlaşmalar kapsamında 2025 yılında her biri yaklaşık 300 megavat kapasiteli iki enerji gemisi kiralanırken, yerel santral projelerinde yaşanan aksamalar karşısında bu gemiler pik saatlerde şebeke istikrarını korumak adına hızlı ve esnek bir çözüm sunuyor.