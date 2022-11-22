'Matrah' açıklaması otomobil piyasasını sarstı

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu da, matrah güncellemesi konusunda 1 Aralık'a tarih verilmesinin ikinci el piyasasına etkisini değerlendirirken, "Krediye erişim hala en büyük problem olmakla birlikte, ÖTV matrahlarında düzenleme beklentisi sıfırı olduğu gibi ikinci el piyasasında da daralmaya neden oluyor. Tüketici, aldığı araçtan zarar edebileceği endişesiyle taleplerini öteliyor. Bu belirsizlikler sadece tüketicileri değil aynı zamanda araç sağlayıcıları ve satıcıları da plan yapamaz bir duruma getiriyor" dedi.