2021-09-16 14:17:07 Masumlar Apartmanı oyuncusundan bomba itiraf
TRT1 ekranında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezonuyla büyük ilgi gördü.
TRT1 ekranında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezonuyla büyük ilgi gördü.
İkinci sezonu başlayan dizinin hikayesinin nasıl ilerleyeceğini büyük hayran kitlesi merak ederken özellikle Gülben karakteri öne çıktı.
Dizide Gülben karakterini oynayan Merve Dizdar önemli açıklamalarda bulundu. Merve Dizdar yeni sezon ile ilgili TRT Haber’deki röportajında, “Kayıplar insanları değiştiriyor. Hele ki böyle yakınların olduğu kayıplar. Normal halimizde bile olduğu gibi. Aile çok büyük bir sarsıntı yaşadığı için Gülben bu şekilde mutluluğa koşabileceğini zannetmiyorum” diye konuştu.
İnci karakterinin ilk sezon finalinde ani ölümü sonrasında ailenin büyük bir travma yaşadığı ilk bölümde görüldü. Merve Dizdar, İnci’nin ölüm bölümüne değindi. İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılışı bomba etkisi yapmıştı.
Dizdar, İnci’nin ölüm acısına ilişkin “Önce herkesin iyileşmesini bekleyecektir. Çünkü Gülben öyle bir insan. Ailesini düşünen birisi” açıklamasında bulundu. Bu rolü ortaya çıkarmanın kendisi adına çok zor olduğu itirafında bulunan oyuncu, “Gerçekten bir sahne öncesinde yönetmeniz çok yardımcı oluyor. Konsantrasyon ve çalışma biçimimiz var ama zor iş. Gerçekten herkes çok çalışıyor ve çok emek veriyor” dedi. Bu sözler aslında Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılık nedenini de hatırlattı. Oyuncu artık karakterin yaşadığı psikolojik durumları kaldıramadığı gerekçesiyle hikayeden ayrılmak istemişti.
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