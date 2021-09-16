Masumlar Apartmanı oyuncusundan bomba itiraf

Dizdar, İnci’nin ölüm acısına ilişkin “Önce herkesin iyileşmesini bekleyecektir. Çünkü Gülben öyle bir insan. Ailesini düşünen birisi” açıklamasında bulundu. Bu rolü ortaya çıkarmanın kendisi adına çok zor olduğu itirafında bulunan oyuncu, “Gerçekten bir sahne öncesinde yönetmeniz çok yardımcı oluyor. Konsantrasyon ve çalışma biçimimiz var ama zor iş. Gerçekten herkes çok çalışıyor ve çok emek veriyor” dedi. Bu sözler aslında Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılık nedenini de hatırlattı. Oyuncu artık karakterin yaşadığı psikolojik durumları kaldıramadığı gerekçesiyle hikayeden ayrılmak istemişti.