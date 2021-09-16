  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
5
Masumlar Apartmanı oyuncusundan bomba itiraf

2021-09-16 14:17:07
Masumlar Apartmanı oyuncusundan bomba itiraf

TRT1 ekranında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezonuyla büyük ilgi gördü.

#1
Foto - İkinci sezonu başlayan dizinin hikayesinin nasıl ilerleyeceğini büyük hayran kitlesi merak ederken özellikle Gülben karakteri öne çıktı.

İkinci sezonu başlayan dizinin hikayesinin nasıl ilerleyeceğini büyük hayran kitlesi merak ederken özellikle Gülben karakteri öne çıktı.

#2
Foto - Dizide Gülben karakterini oynayan Merve Dizdar önemli açıklamalarda bulundu. Merve Dizdar yeni sezon ile ilgili TRT Haber’deki röportajında, “Kayıplar insanları değiştiriyor. Hele ki böyle yakınların olduğu kayıplar. Normal halimizde bile olduğu gibi. Aile çok büyük bir sarsıntı yaşadığı için Gülben bu şekilde mutluluğa koşabileceğini zannetmiyorum” diye konuştu.

Dizide Gülben karakterini oynayan Merve Dizdar önemli açıklamalarda bulundu. Merve Dizdar yeni sezon ile ilgili TRT Haber’deki röportajında, “Kayıplar insanları değiştiriyor. Hele ki böyle yakınların olduğu kayıplar. Normal halimizde bile olduğu gibi. Aile çok büyük bir sarsıntı yaşadığı için Gülben bu şekilde mutluluğa koşabileceğini zannetmiyorum” diye konuştu.

#3
Foto - İnci karakterinin ilk sezon finalinde ani ölümü sonrasında ailenin büyük bir travma yaşadığı ilk bölümde görüldü. Merve Dizdar, İnci’nin ölüm bölümüne değindi. İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılışı bomba etkisi yapmıştı.

İnci karakterinin ilk sezon finalinde ani ölümü sonrasında ailenin büyük bir travma yaşadığı ilk bölümde görüldü. Merve Dizdar, İnci’nin ölüm bölümüne değindi. İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılışı bomba etkisi yapmıştı.

#4
Foto - Dizdar, İnci’nin ölüm acısına ilişkin “Önce herkesin iyileşmesini bekleyecektir. Çünkü Gülben öyle bir insan. Ailesini düşünen birisi” açıklamasında bulundu. Bu rolü ortaya çıkarmanın kendisi adına çok zor olduğu itirafında bulunan oyuncu, “Gerçekten bir sahne öncesinde yönetmeniz çok yardımcı oluyor. Konsantrasyon ve çalışma biçimimiz var ama zor iş. Gerçekten herkes çok çalışıyor ve çok emek veriyor” dedi. Bu sözler aslında Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılık nedenini de hatırlattı. Oyuncu artık karakterin yaşadığı psikolojik durumları kaldıramadığı gerekçesiyle hikayeden ayrılmak istemişti.

Dizdar, İnci’nin ölüm acısına ilişkin “Önce herkesin iyileşmesini bekleyecektir. Çünkü Gülben öyle bir insan. Ailesini düşünen birisi” açıklamasında bulundu. Bu rolü ortaya çıkarmanın kendisi adına çok zor olduğu itirafında bulunan oyuncu, “Gerçekten bir sahne öncesinde yönetmeniz çok yardımcı oluyor. Konsantrasyon ve çalışma biçimimiz var ama zor iş. Gerçekten herkes çok çalışıyor ve çok emek veriyor” dedi. Bu sözler aslında Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılık nedenini de hatırlattı. Oyuncu artık karakterin yaşadığı psikolojik durumları kaldıramadığı gerekçesiyle hikayeden ayrılmak istemişti.

Bayraktar alçaklığı anlattı: Otomotivin 4. boyutunu paylaştım dalga geçtiler
Teknoloji

Bayraktar alçaklığı anlattı: Otomotivin 4. boyutunu paylaştım dalga geçtiler

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, otomotiv teknolojisinin geleceğinin uçan arabalarda olacağını belirti..
Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti ile ittifak açıklaması
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti ile ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Saadet'e göre olan yanlışlarından dönmesi durumunda iktidar ile ittifak yapab..
CHP'li Engin Özkoç'un algı operasyonu elinde patladı! Bakan'dan sert kapak
Siyaset

CHP'li Engin Özkoç'un algı operasyonu elinde patladı! Bakan'dan sert kapak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "İBB'nin yurtları" diye yaptığı algı yönetimine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu fotoğraflar..
CHP’de şimdi de sanal seks rezaleti
Gündem

CHP’de şimdi de sanal seks rezaleti

Taciz ve tecavüz vakalarının salgına dönüştüğü CHP’de rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. CHP yönetimi skandallar karşısındaki manidar susk..
Sosyal medyada EXXEN'e tepki seli
Medya

Sosyal medyada EXXEN'e tepki seli

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'la karşılaştı. Maçın yayıncısı olan EXXEN platformuna girişte problem yaşa..
Dikkat çeken açıklama: Mustafa Kemal ve arkadaşları laiklik kelimesini ağızlarına almamışlardı!
Gündem

Dikkat çeken açıklama: Mustafa Kemal ve arkadaşları laiklik kelimesini ağızlarına almamışlardı!

Laikliğin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsuru olmadığını söyleyen AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, "Gazi Mustafa Kemal ve arkada..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay