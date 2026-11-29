ABD merkezli CHAOS Industries, 10 kilometre menzile sahip olan ve hedefini doğrudan çarparak imha eden otonom İHA önleyici ailesi VESPID'i resmi olarak tanıttı. Geleneksel roketlere kıyasla maliyeti yüzde 90'a kadar düşüren ve yapay zeka destekli kızılötesi başlığıyla GPS'e ihtiyaç duymadan görev yapan bu sistemin ilk aşamada yılda 12 bin adet üretilmesi planlanıyor. Sürü dron tehditlerine karşı ucuz ve etkili bir kalkan oluşturacak olan VESPID, modern hava savunma pazarında tüm dengeleri altüst etmeye hazırlanıyor. CHAOS Industries, 10 kilometre menzilli VESPID önleyici İHA’yı tanıttı.