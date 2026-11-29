İsviçre'de işe başlayacak deneyimli bir ustanın başlangıç maaşı aylık 5 bin ile 6 bin 500 İsviçre frangı arasında değişiyor. Fazla mesai ödemeleri, ikramiyeler ve sorumluluk primleri eklendiğinde ise aylık toplam kazanç 7 bin euro, yani yaklaşık 388 bin TL seviyesine ulaşıyor.