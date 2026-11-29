“Daha çok Türk istiyoruz” diyerek kapılarını ardına kadar açtılar: Gidene aylık tam 388 bin TL verilecek
İşsizlik oranının yüzde 2 bandına gerilemesi ve inşaat ile şantiye sahalarında nitelikli personel açığının büyümesi üzerine İsviçre'de yurt dışından usta transferi gündeme geldi. 20 bini aşan açık pozisyonda duvar ustaları, kalıpçılar ve saha yöneticilerinin öne çıktığı belirtilirken, başlangıç maaşlarının yanı sıra fazla mesai ve primlerle aylık gelirin 7 bin avroya, yani yaklaşık 388 bin liraya çıkabildiği kaydedildi.