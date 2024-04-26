Maskeler birer birer düşüyor! ABD’nin ekonomik özgürlüğü İsrail’e kadar

. Güya özgürlükler ülkesi. Çünkü dokundukları şey İsrail. Bizde de İsrail ve Siyonist uzantısı olanlar ayakta dikiliyorlar. Neden seçilmiş bir cumhurbaşkanının bir tasarrufu var. Anayasal bir yetkiyle rektör atanmış. Bunda anormal bir durum yok. Tek anormal bir taraf var dikilen akademisyenlere göre, atanan rektörün yerli ve milli olması anti Siyonist olması ve emperyalizmin uşağı olmaması. Boğaziçi Üniversitesinde dikilen o sözde akademisyenlerin hiçbirisi Amerika’da Siyonizm’e karşı gelen Gazze’ye özgürlük ve katliam dursun diye ters kelepçe ile gözaltına alınan kadın hocanın tırnağı etmez.