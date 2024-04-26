Maskeler birer birer düşüyor! ABD’nin ekonomik özgürlüğü İsrail’e kadar

Tanınmak için yüzlerine maske takan Amerikan polisi, İsrail’in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepki gösteren öğrencilere ve öğretim üyelerine sert şekilde müdahale eder azılı bir terör suçlusu gibi cezaevine attı. İfade özgürlüğü antisemitizm olarak yorumlayan Siyonist güdümündeki ABD, New York Üniversitesi'nde 120, Columbia Üniversitesi'nde 100, Emerson Kolejinde 100, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde 90, Yale Üniversitesi'nde 60, Teksas Üniversitesi'nde 50, Indiana Üniversitesi'nde 33, Minnesota Üniversitesi'nde 9, Ohio Eyalet Üniversitesi'nde 5 ve Kaliforniya Eyaleti Politeknik Üniversitesi'nde 3 olmak üzere en az 570 öğrenciyi gözaltına aldı. Sözde ‘İfade Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’yi üçüncü dünya ülkelerinin bile gerisinde gösteren Batı’nın çifte standardını akit’e değerlendiren akademisyenler ‘Amerika’nın ve Batı’nın özgürlüğü iplerini ellerinde tutan İsrail’e laf edilene kadar” görüşünde birleşti.