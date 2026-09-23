Masada konuşuyorlar havada kalıyor! Barış Kurulu'nun Gazze planı ortaya çıktı

GAZZE'DE YIKIM SÜRERKEN ABD'DEN İSRAİL'E MİLYARLARCA DOLARLIK MÜHİMMAT PLANI - Gazze'nin yeniden inşası için milyarlarca dolarlık plan hazırlanırken, ABD yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir 2,8 milyar dolarlık mühimmat satışı planladığı da gündemde. Reuters'ın 15 Eylül tarihli haberine göre Trump yönetimi, İsrail'e 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 tipi 2 bin librelik bomba dahil olmak üzere on binlerce mühimmat satmayı planlıyor. Satışın Kongre'deki ilgili komitelere gayriresmi olarak bildirildiği aktarıldı. Satış planı, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bu saldırıların niteliğine ilişkin uluslararası tartışmaların sürdüğü bir döneme denk geliyor. Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, 2025'te yayımladığı raporda İsrail makamları ve güvenlik güçlerinin Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım işlediği ve işlemeye devam ettiği sonucuna varmıştı. Komisyon bu değerlendirmesini öldürme, ciddi fiziksel ve zihinsel zarar verme, fiziksel yıkıma yol açacak yaşam koşullarının kasten dayatılması ve doğumları önlemeye yönelik tedbirler dahil olmak üzere dört fiil üzerinden temellendirdi.