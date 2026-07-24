Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan satın almaya başladı: Talep Moskova'yı bile şaşırttı

İlyuşin’in sunumuna göre en yüksek gelir, 2,6 milyar dolardan 3 milyar dolara çıkan ayçiçeği yağı sevkiyatından elde edildi. Kolza yağı ihracatı 758 milyon dolardan 898 milyon dolara, soya yağı ihracatı ise 336 milyon dolardan 353 milyon dolara yükseldi.