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Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan satın almaya başladı: Talep Moskova'yı bile şaşırttı

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Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan satın almaya başladı: Talep Moskova'yı bile şaşırttı

Rusya Agroexport Federal Merkezi Başkanı İlya İlyuşin, Türkiye'den rekor bir talep aldıklarını söyleyerek son rakamları kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan satın almaya başladı: Talep Moskova'yı bile şaşırttı

Agroexport Federal Merkezi Başkanı İlya İlyuşin, Rusya’nın 2026’nın ilk yarısında 4,3 milyar dolarlık bitkisel yağ ihraç ettiğini, ihracat gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttığını bildirdi. İlyuşin, açıklamayı Agroexport ile Yağ ve Yağ Ürünleri Birliği tarafından düzenlenen, yağ ve yağ ürünleri sektöründeki işbirliğine ilişkin Rusya-Çin çalışma toplantısında yaptı.

#2
Foto - Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan satın almaya başladı: Talep Moskova'yı bile şaşırttı

İlyuşin’in sunumuna göre en yüksek gelir, 2,6 milyar dolardan 3 milyar dolara çıkan ayçiçeği yağı sevkiyatından elde edildi. Kolza yağı ihracatı 758 milyon dolardan 898 milyon dolara, soya yağı ihracatı ise 336 milyon dolardan 353 milyon dolara yükseldi.

#3
Foto - Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan satın almaya başladı: Talep Moskova'yı bile şaşırttı

Miktar bazında sevkiyatlar, geçen yılın aynı dönemindeki 3,4 milyon tondan 3,5 milyon tona çıktı. Bu miktarın 2,3 milyon tondan fazlasını ayçiçeği yağı, 805 bin tonunu kolza yağı, 314 bin tonunu ise soya yağı oluşturdu.

#4
Foto - Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan satın almaya başladı: Talep Moskova'yı bile şaşırttı

Ayçiçeği yağı sevkiyatlarına değinen İlyuşin, Rusya’nın bu ürünün ihracatında dünyada ilk sıraya yükseldiğini vurguladı.

#5
Foto - Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan satın almaya başladı: Talep Moskova'yı bile şaşırttı

İlyuşin, “Dünya satışlarındaki payımız yüzde 38. En büyük alıcılar Hindistan, İran ve Türkiye. Rusya’nın dünya ayçiçeği küspesi pazarındaki payı yaklaşık yüzde 30, büyük alıcılar ise Türkiye ile Belarus.” dedi.

#6
Foto - Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan satın almaya başladı: Talep Moskova'yı bile şaşırttı

İlyuşin, 2026’da Rusya’da yağlı tohumlarda iyi bir hasat beklendiğini ve bunun ihracatın gelişmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

#7
Foto - Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan satın almaya başladı: Talep Moskova'yı bile şaşırttı

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