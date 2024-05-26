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Yaşam
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Martılar inci kefallerini böyle bekliyor

2024-05-26 10:40:25
Martılar inci kefallerini böyle bekliyor

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşanan inci kefali göçü, martıların iştahını kabartıyor.

#1
Foto - Martılar inci kefallerini böyle bekliyor

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayabilen ve yumurtalarını bırakmaları için tatlı sulara göç etmek zorun kalan inci kefali balığının göç yolculuğu sırasında karşılaştıkları birçok zorluğun başında ise martılar geliyor. İnci kefali balıkları, göç yolculuğunu yaşandığı ve avlanmanın yasak olduğu 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde kaçak avcıların yanı sıra Van Gölü Havzası'nda yaşayan martılara hedefi oluyor.

#2
Foto - Martılar inci kefallerini böyle bekliyor

Göçünün en yoğun yaşandığı Erciş Balık Bendi alanında suyun tersine doğru yüzerken aynı zamanda martıların da hedefi haline gelin inci kefalleri görsel bir şölen oluşturuyor. Gerek yöre halkı gerek dışarıdan gelen vatandaşlar bu görsel şöleni hem izleyip hem fotoğraflıyorlar.

#3
Foto - Martılar inci kefallerini böyle bekliyor

Göçü fotoğraflamak için gelen doğa fotoğrafçısı Gülşen Günay, “Bugün doğa fotoğrafçısı arkadaşlarımızla birlikte inci kefalinin göçünü izlemeye geldik. İnci kefali şu anda üreme göçündedir. O yüzden avlanması yasak ama martıların burada yasağı dinlemediğini gördük. İşte burada inci kefalinin yoğun olduğu alanlara üşüştüğünü gördük. Biz insanlar sadece izlemekle kalıyoruz ama martılar burada çok fazla sayıda inci kefali avlıyorlar. Aslında bizim için muhteşem bir görsel şölen. Doğa fotoğrafçıları olarak çok güzel kareler de yakaladık ama martıların bu yasağı aslında dinlemesini isterdik. Üreme göçü dönemini herkesin gelip görmesi gereken müthiş bir doğa olayı. O yüzden göçü merak eden herkesin gelmesi gerekir diye düşünüyorum” dedi.

#4
Foto - Martılar inci kefallerini böyle bekliyor

İnci kefali göçünü izlemek için Erciş Balık Bendine gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Nebi Çetin ise “Bugün buraya inci kefallerinin göçünü izlemeye geldik, gerçekten müthiş bir görsel şölen sunuyor. İnci kefallerinin Van Gölü’nden tatlı sulara çıktıkları süreçte av yasağı uygulanıyor. Bu süreçte bizlere ve Van Gölü’nde avcılık yapanlara avlanmak yasak, ancak martılara avlanmak serbest” şeklinde konuştu.

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