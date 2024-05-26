Martılar inci kefallerini böyle bekliyor

Göçü fotoğraflamak için gelen doğa fotoğrafçısı Gülşen Günay, “Bugün doğa fotoğrafçısı arkadaşlarımızla birlikte inci kefalinin göçünü izlemeye geldik. İnci kefali şu anda üreme göçündedir. O yüzden avlanması yasak ama martıların burada yasağı dinlemediğini gördük. İşte burada inci kefalinin yoğun olduğu alanlara üşüştüğünü gördük. Biz insanlar sadece izlemekle kalıyoruz ama martılar burada çok fazla sayıda inci kefali avlıyorlar. Aslında bizim için muhteşem bir görsel şölen. Doğa fotoğrafçıları olarak çok güzel kareler de yakaladık ama martıların bu yasağı aslında dinlemesini isterdik. Üreme göçü dönemini herkesin gelip görmesi gereken müthiş bir doğa olayı. O yüzden göçü merak eden herkesin gelmesi gerekir diye düşünüyorum” dedi.