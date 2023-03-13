2023-03-13 12:25:10 Mart ayında kar sürprizi
Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda mart ayında kar yağışı etkili oldu.
Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda mart ayında kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan, çevresi çam ağaçlarıyla kaplı tabiat parkında yeşille beyazın birlikteliği görsel şölen oluşturdu.
Yıl boyunca tatilcilerin ilgi odağı olan tabiat parkına gelen ziyaretçiler, mart ayında gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, doğayla iç içe zaman geçirdi.
Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde vazgeçilmezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler, karlı havada keyifli anlar yaşadı.
İstanbul'dan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilcilerden Mehmet Kuruoğlu, "Kar bizim için de sürpriz oldu. Kara bastığımızda çıkan sesi özlemişiz. İstanbul'dan kaplıcalara gelmiştik. Dün gece kar yağışını gördük. Sürpriz oldu ve güzel oldu" dedi.
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