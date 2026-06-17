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#1
Foto - Sıcak saatler! Su-24M tipi bombardıman uçağı düştü

Ukrayna ordusuna ait bir Su-24M (Sukhoi) tipi bombardıman uçağının, görev sırasında ülkenin Hmelnitski bölgesinde düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

#2
Foto - Sıcak saatler! Su-24M tipi bombardıman uçağı düştü

UKRAYNA ORDUSU DUYURDU - Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 19.00'da ülkenin Hmelnitski bölgesinde orduya ait bir Su-24M tipi bombardıman uçağının düştüğü belirtildi.

#3
Foto - Sıcak saatler! Su-24M tipi bombardıman uçağı düştü

Savaş uçağının bir görev sırasında düştüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, "Arama kurtarma ekipleri ve kolluk kuvvetleri uçak kazası yerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre, siviller arasında can kaybı yok. Kazanın nedenleri ve koşulları araştırılıyor." ifadesi kullanıldı.

#4
Foto - Sıcak saatler! Su-24M tipi bombardıman uçağı düştü

Açıklamada, uçağın 2 pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.

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