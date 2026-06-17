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Dev banka yeni krizi açıkladı! Uranyum fiyatları artacak Erdoğan 'bırak' demişti: 'Son verirsem birilerini öldürürüm' diyen İtalyan lider Meloni sonunda bıraktı Nereden nereye: Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülke kapımızı çaldı, İHA'ları düşürecek silahı Ankara'dan istediler 90+5 ve 90+6'da goller geldi! Fransa son dakika golleriyle kazandı Iraklılar takımlarını sokaklarda takip etti Sıcak saatler! Su-24M tipi bombardıman uçağı düştü Van semalarında görsel şölen! Muharrem ayının ikinci gecesinde nefes kesen manzara Hakan Çalhanoğlu'nun mağlubiyet sonrası soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı Geri dönüşüm malzemelerini kullandılar! Dicle Üniversitesi‘nde Filistin temalı proje Toprağın altından tarih çıktı! Midyat’ta gizemli yazıtlar bulundu
#1
Foto - Nereden nereye: Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülke kapımızı çaldı, İHA'ları düşürecek silahı Ankara'dan istediler

Skydagger ile Amerikalı L3Harris Technologies arasında Eurosatory 2026 Fuarı'nda mutabakat zaptı imzalandı. Zapta, Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin ile L3Harris Technologies Başkan Yardımcısı Jennifer Hanley imza attı.

#2
Foto - Nereden nereye: Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülke kapımızı çaldı, İHA'ları düşürecek silahı Ankara'dan istediler

Muharebe alanlarında son dönemde yalnızca en güçlü sistemler değil, aynı zamanda en hızlı adapte olan ve en uygun maliyetle en yüksek etkiyi sağlayan teknolojiler öne çıkıyor.

#3
Foto - Nereden nereye: Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülke kapımızı çaldı, İHA'ları düşürecek silahı Ankara'dan istediler

Türk savunma sanayisinin yükselen teknoloji şirketlerinden Skydagger, geliştirdiği yeni nesil insansız hava aracı önleyici sistem teknolojileriyle (interceptor) bu dönüşümün öncülerinden biri olarak dikkati çekiyor.

#4
Foto - Nereden nereye: Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülke kapımızı çaldı, İHA'ları düşürecek silahı Ankara'dan istediler

L3Harris Technologies ile imzalanan mutabakat zaptı, SkyDagger tarafından geliştirilen önleyici dron teknolojilerinin küresel savunma sanayi tarafından stratejik bir çözüm olarak değerlendirildiğinin önemli bir göstergesi oldu.

#5
Foto - Nereden nereye: Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülke kapımızı çaldı, İHA'ları düşürecek silahı Ankara'dan istediler

Bu kapsamda Skydagger tarafından geliştirilen insansız hava aracı önleyici sistem teknolojisinin, L3Harris'in dünyanın farklı bölgelerinde aktif olarak kullanılan ve sahada başarısını kanıtlamış VAMPIRE C-UxS platformuna entegrasyonu hedefleniyor. Bu işbirliği, Türk mühendisliğiyle geliştirilen bir önleme teknolojisinin küresel ölçekte daha geniş kullanım alanlarına ulaşmasının önünü açacak.

#6
Foto - Nereden nereye: Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülke kapımızı çaldı, İHA'ları düşürecek silahı Ankara'dan istediler

Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin, işbirliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Bir fikrin ürüne, ürünün sahaya, sahadaki başarının ise uluslararası işbirliklerine dönüşmesi Skydagger olarak bizim için büyük gurur. L3Harris ile gerçekleştirdiğimiz bu mutabakat, yalnızca geliştirdiğimiz teknolojilere duyulan güveni değil, Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi de gösteriyor. Bu işbirliğinin, ülkemizde geliştirilen teknolojilerin dünya çapında daha fazla kullanıcıyla buluşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

#7
Foto - Nereden nereye: Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülke kapımızı çaldı, İHA'ları düşürecek silahı Ankara'dan istediler

Kuruluşundan bu yana kısa sürede 20'den fazla ülkeye 45 binin üzerinde dron ihracatı gerçekleştiren Skydagger, bugün yalnızca bir üretici değil, Türkiye'nin teknoloji ihracatında dikkati çeken başarı hikayelerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, dron, interceptor ve sabit kanatlı sistemlerden oluşan ürün ailesiyle dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapan kullanıcıların ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

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