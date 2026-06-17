Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin, işbirliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Bir fikrin ürüne, ürünün sahaya, sahadaki başarının ise uluslararası işbirliklerine dönüşmesi Skydagger olarak bizim için büyük gurur. L3Harris ile gerçekleştirdiğimiz bu mutabakat, yalnızca geliştirdiğimiz teknolojilere duyulan güveni değil, Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi de gösteriyor. Bu işbirliğinin, ülkemizde geliştirilen teknolojilerin dünya çapında daha fazla kullanıcıyla buluşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."