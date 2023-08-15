Mars’ta gizemli şekiller bulundu

Ek olarak Rapin, daha öncesinde çamur çatlakları gördüklerini ifade etti. Ancak bu çatlakların tipik bir şekilde T şeklinde birleşme noktalarına sahip olduğunu söyledi. Bunun ise çamur bir kez kuruduğunda ve o durumda fosilleştiğinde meydana geleceğini belirtti.