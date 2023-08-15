2023-08-15 19:40:29 Mars’ta gizemli şekiller bulundu
NASA, Curiosity adlı uzay aracını kullanarak Mars yüzeyinde dikkat çekici şekillere rastladı. Uzman isimler bu şekilleri yorumladı.
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NASA, Curiosity adlı uzay aracını kullanarak Mars yüzeyinde dikkat çekici şekillere rastladı. Uzman isimler bu şekilleri yorumladı.
Yıllardır Mars’ta yaşam üzerine birçok araştırma yapılıyor. Bu araştırmalar sonucunda ise birbirinden farklı sonuçlar çıkıyor.
Ancak yapılan son araştırmalar oldukça dikkat çekici. Uzay ajansı NASA, Mars yüzeyinde gizemli altıgen şekiller buldu. Bu şekiller ise Mars’ta yaşamla ilgili neyi işaret ediyor?
Altıgenler, Mars’ta yaşamın en önemli kaynaklarından biri! Geçmişten günümüze Mars’ta yaşamla ilgili birçok araştırma ve inceleme yapıldı. Ancak bu araştırmaların sonunda hep bir “Acaba?” sorusu oldu.
Ancak ortaya çıkan son keşif, tüm dengeleri değiştirecek düzeyde olmakla birlikte Mars’ta yaşamın yeni detaylarını gösterdi.
Bilim insanları, Uzay ajansı NASA’nın Curiosity aracını kullanarak Mars yüzeyinde yeni bir araştırma yaptı. Uzay aracı yakın zamanda Kızıl Gezegen yüzeyinde gizemli sayılan altıgenler keşfetti. Uzmanlar ise bu altıgenlerin Mars yüzeyinde yaşam olabileceğine dair en önemli kaynaklardan biri olduğunu ifade etti.
Mars yüzeyi bugün kuru ve soğuk olsa da geçmişte sular altında olduğuyla ilgili birçok kanıt çıktı. Söz konusu altıgen görüntüsü de bunu kanıtlar nitelikte. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde araştırmacı olan William Rapin ve ekibi bu görüntü hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, “Artık ilk kez yaşamın doğuşuna uygun zaman dilimlerine dair izlere sahibiz.” ifadesini kullandı. Ayrıca altıgenin kökeni hakkında da açıklama yaptı. “Göl kuruduğunda toprak çatlıyor ve rezervuar tekrar dolduğunda çatlaklar sıkışıyor. Bu süreç birçok kez tekrarlandığında çatlaklar karmaşık şekillere bürünüyor.”
Ek olarak Rapin, daha öncesinde çamur çatlakları gördüklerini ifade etti. Ancak bu çatlakların tipik bir şekilde T şeklinde birleşme noktalarına sahip olduğunu söyledi. Bunun ise çamur bir kez kuruduğunda ve o durumda fosilleştiğinde meydana geleceğini belirtti.
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