Marmara’da deprem fırtınası! Korkmalı mıyız?

‘Korkulacak bir durum yok’ İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Eğer 4-5’lere gelseydi, biraz daha dikkat etmemiz gerekiyordu. Çünkü bu Kuzey Anadolu Fay Hattı, dikkat etmemiz gereken, önemsediğimiz, en büyük, en tehlikeli fay hattımız. Ondan dolayı buradaki bütün hareketlilikleri takip edip dikkate almamız gerekir. Buradaki hareketlilik bizim için gayet önemli ama şimdiye kadar 3’ten küçük olduğu için korkulacak ya da büyük deprem oluşturacak bir durum yok. Bu depremler gayet normal depremler, korkulacak bir durum yok” ifadelerini kullandı.