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Marmara’da deprem fırtınası! Korkmalı mıyız?

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Marmara’da deprem fırtınası! Korkmalı mıyız?

Adalar açıklarında süren sismik hareketlilik kapsamında AFAD’ın hassas istasyonları 170’in üzerinde mikro deprem kaydetti. Uzmanlar, bu hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak değerlendirilemeyeceğini ve paniğe gerek olmadığını belirtti. İstanbul’da Adalar açıklarında Marmara Denizi’nde önceki gün öğleden sonra başlayan sismik hareketlilikte Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) verilerine göre, Adalar fayı üzerinde yoğunlaşan 170’i aşkın mikro deprem meydana geldi. Depremlerin derinlikleri yaklaşık 7 ila 15 kilometre arasında değişti. Verilere göre, bölgedeki en büyük deprem saat 17.43’te Adalar açıklarında meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. Aynı bölgede 2.9, 2.8, 2.7 ve 2.6 büyüklüğünde depremler de kayıt altına alındı.

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Foto - Marmara’da deprem fırtınası! Korkmalı mıyız?

‘Büyük depremi tetiklemez’ AFAD Deprem Bilim Kurulundan dört üye, son günlerde Marmara Denizi’nde Adalar fayı üzerinde meydana gelen sarsıntı hareketliliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Deprem Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Aktuğ: Adalar fayı yaklaşık 44 kilometrelik bir hat ve aktivite bunun yalnızca 7 kilometrelik çok sınırlı, lokal bir kesiminde yaşanıyor. Kademeli bir tetiklenmeye işaret eden herhangi bir derinlik veya doğrultu göçü gözlemlemiyoruz. Dolayısıyla bu veriler, bir sonraki büyük depremi tetikleyecek bir örüntü sunmuyor.

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Foto - Marmara’da deprem fırtınası! Korkmalı mıyız?

‘Tartışmamız gereken yapı stoğu’ Deprem Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Faylar dönemsel olarak bu tür küçük depremler ve sarsıntı kümeleri üretebilir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Küçük bir hareketliliğin ardından hemen büyük bir deprem geleceğini öne sürmek spekülatiftir. Tartışmamız gereken konu fayların ne zaman kırılacağı değil, yapı stoklarımızın olası bir sarsıntıya ne kadar hazır olduğudur. Güçlü ve depreme dayanıklı yapılara sahip olduğumuz sürece endişe edilecek bir durum kalmayacaktır.” Depremleri değerlendiren uzmanlar şunları kaydetti:

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Foto - Marmara’da deprem fırtınası! Korkmalı mıyız?

‘Korkulacak bir durum yok’ İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Eğer 4-5’lere gelseydi, biraz daha dikkat etmemiz gerekiyordu. Çünkü bu Kuzey Anadolu Fay Hattı, dikkat etmemiz gereken, önemsediğimiz, en büyük, en tehlikeli fay hattımız. Ondan dolayı buradaki bütün hareketlilikleri takip edip dikkate almamız gerekir. Buradaki hareketlilik bizim için gayet önemli ama şimdiye kadar 3’ten küçük olduğu için korkulacak ya da büyük deprem oluşturacak bir durum yok. Bu depremler gayet normal depremler, korkulacak bir durum yok” ifadelerini kullandı.

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Foto - Marmara’da deprem fırtınası! Korkmalı mıyız?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da, “Adalar fayı yaşlı ve ölü bir faydır. Buradan büyük bir deprem çıkmaz” dedi. Üşümezsoy’a göre Büyükada’nın güneyinde kaydedilen küçük ölçekli depremler doğrudan Adalar fayı üzerinde değil, ana fayı güneyden kuzeye doğru kesen ikincil ve üçüncül fay kollarında meydana geldi. Bu kolların yıkıcı deprem üretecek ölçekte stres biriktirme kapasitesine sahip olmadığını vurgulayan Üşümezsoy, hareketliliği bölgede daha önce oluşan stres aktarımının küçük ölçekli boşalması olarak değerlendirdi.

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Foto - Marmara’da deprem fırtınası! Korkmalı mıyız?

‘Enerji harcıyor olabilir’ Prof. Dr. Osman Bektaş ise şu değerlendirmede bulundu: “Fay bu yoğun mikro depremler ile enerji harcıyor olabilir. Şu an panik yapmaya gerek yok. Adalar Fayı 10-13 km derinlikte mikrodeprem üretmeye devam ediyor. Bence bu aktivite, derinde creep yapan fayın deprem enerjisinin bir bölümünü küçük kırılmalarla harcıyor olabileceğini düşündürüyor. Mikrodepremler her zaman büyük depremin habercisi değildir; bazen fayın enerjiyi nasıl boşalttığını gösterir.

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Foto - Marmara’da deprem fırtınası! Korkmalı mıyız?

Kandilli: 117 deprem çözümlendi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise yaptığı açıklamada, “18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında İstanbul, Adalar güneyinde yaklaşık 20 km yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlenmiştir” denildi ve bölgedeki sismik aktivitenin 7/24 izlenmekte olduğu belirtildi. Açıklamada, “Mevcut aktivite, zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğindedir. Bu tür küçük deprem kümeleri aktif tektonik bölgelerde zaman zaman gözlenebilmektedir” denildi. İstanbul HABER MERKEZİ, AA

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Foto - Marmara’da deprem fırtınası! Korkmalı mıyız?

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