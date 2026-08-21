Marmara’da deprem fırtınası! Korkmalı mıyız?
Adalar açıklarında süren sismik hareketlilik kapsamında AFAD’ın hassas istasyonları 170’in üzerinde mikro deprem kaydetti. Uzmanlar, bu hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak değerlendirilemeyeceğini ve paniğe gerek olmadığını belirtti. İstanbul’da Adalar açıklarında Marmara Denizi’nde önceki gün öğleden sonra başlayan sismik hareketlilikte Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) verilerine göre, Adalar fayı üzerinde yoğunlaşan 170’i aşkın mikro deprem meydana geldi. Depremlerin derinlikleri yaklaşık 7 ila 15 kilometre arasında değişti. Verilere göre, bölgedeki en büyük deprem saat 17.43’te Adalar açıklarında meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. Aynı bölgede 2.9, 2.8, 2.7 ve 2.6 büyüklüğünde depremler de kayıt altına alındı.