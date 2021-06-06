Marmara Denizi nasıl kurtarılacak

Bozoğlu, atık su arıtma tesislerinin sağlam bir şekilde denetlenmesi ve doğru bir şekilde işletilmesi gerektiğini ifade ederek, "Eksik olan yatırımların vakit kaybetmeden toparlanması gerekiyor. Ne yazık ki ülkemizde atık su artıma tesisleri göz ardı ediliyor. Ülkemizde içme su arıtma tesisine bir hassasiyet vardır; çünkü musluğumuzdan akan su herkesin önüne gelen bir mesele. Ama atık su arıtma tesisleri kentten uzaklaştıktan sonra vatandaşlarımız görmüyor ve dikkate almıyor. Atık su arıtma tesisleri artık göz önüne alınması gerekiyor. Nasıl yüzey sularımız kirleniyorsa şu anda Marmara Denizi de kirleniyor. Bir de yayılımsal kirlilik var. Tarımsal alanlardan hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı atıklar. Bunlar da büyük bir organik kirlik yaratırlar. Marmara Denizinin çeperinde tarımsal alanların mutlaka incelenmesi ve buradan gelen atık suların önlenmesi gerekiyor. Hiçbir şey için geç değil" dedi.