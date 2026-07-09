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Ekonomi
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Altın için net rakam verip uyardı: Buna hazırlıklı olun!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın için net rakam verip uyardı: Buna hazırlıklı olun!

Altın fiyatlarında baskı nedeniyle düşüş sürüyor. Yatırımcılar 'Altın alınmalı mı yoksa satılmalı mı?' sorusunu araştırıyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın fiyatları ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - Altın için net rakam verip uyardı: Buna hazırlıklı olun!

Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı yayında altın piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarındaki düşüşe dikkat çeken Eryılmaz, kritik rakamı açıkladı.

#2
Foto - Altın için net rakam verip uyardı: Buna hazırlıklı olun!

Fed tutanaklarının piyasaya yön vereceğini ifade eden Filiz Eryılmaz, üyelerin faiz beklentilerinin nedenlerini anlamanın büyük önem taşıdığını söyledi.

#3
Foto - Altın için net rakam verip uyardı: Buna hazırlıklı olun!

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELERİ AÇIKLADI Kısa vadeli yatırımcılar için önemli seviyeleri paylaşan Filiz Eryılmaz, 4.166 dolar seviyesinin aşılmasının ardından pozisyon alınabileceğini söyledi.

#4
Foto - Altın için net rakam verip uyardı: Buna hazırlıklı olun!

"Dün benim baktığım, benim için önemli olan şu; 4.166 dolar üzerinde bir fiyatlama görmeden burada kısa vadeli için alım... Hatta 4.180 dolar riski yüksek, 4.160 riski biraz daha az olanların 4.180 dolar üzerindeki 15 dakikalık kapanışlarda tepki alımı ya da tepki yükselişi gereği pozisyon almaları, bir kademe alım yapmaları uygun olabilir burada."

#5
Foto - Altın için net rakam verip uyardı: Buna hazırlıklı olun!

ALTIN NE ZAMAN ALINIR? "Kısa vadeli için 4.060 dolar. Artık 4.060 dolar altında ve hatta belki biraz daha 4.080 dolar altında da pozisyon azaltmayı veya short pozisyon açmayı, 15 dakikalık kapanışlarda aşağı kırılımlarda bence düşünebilir. Kabaca 4.080 dolarla 4.160 dolar arasında hiçbir şey yapmaması gerekiyor. Bu aşağı ya da yukarı yönlü kırılımlarda alım ya da satım yapması daha uygun."

#6
Foto - Altın için net rakam verip uyardı: Buna hazırlıklı olun!

Uzun vadeli yatırımcılar için de kritik seviyelere işaret eden Filiz Eryılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

#7
Foto - Altın için net rakam verip uyardı: Buna hazırlıklı olun!

NET RAKAM VERİP UYARDI "Uzun vadeli tarafta baktığımda da 4.180 üzeri kalıcılığı görmesi lazım. Eğer buranın üzerine günlük kapanışlar geliyorsa o zaman bir kademe alımı uzun vadeli düşünmeli.

#8
Foto - Altın için net rakam verip uyardı: Buna hazırlıklı olun!

Aşağı düşüşlere baktığımda da orada da yine 4.060 dolar, hatta belki biraz daha yüksek seviyede 4.120 dolar altında kalıcılıkta burada da alımı değil, belki beklemeyi uygun görebilir. Hatta biraz daha tedirgin olanlar satım yapmayı, ufak pozisyon azaltmayı bile uzun vadeli tarafta düşünebilirler." Eryılmaz, yatırımcılara aceleci davranmamaları gerektiğini belirterek şu tavsiyede bulundu: "Yani şunu anlatmaya çalışıyorum; 4.060-4.040 dolara kadar olan geri çekilmelerde kademeli alımı, kısa vadeli de olsak uzun vadeli de olsak, kademeli alımı düşünmemiz lazım."

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