Altın için net rakam verip uyardı: Buna hazırlıklı olun!

Aşağı düşüşlere baktığımda da orada da yine 4.060 dolar, hatta belki biraz daha yüksek seviyede 4.120 dolar altında kalıcılıkta burada da alımı değil, belki beklemeyi uygun görebilir. Hatta biraz daha tedirgin olanlar satım yapmayı, ufak pozisyon azaltmayı bile uzun vadeli tarafta düşünebilirler." Eryılmaz, yatırımcılara aceleci davranmamaları gerektiğini belirterek şu tavsiyede bulundu: "Yani şunu anlatmaya çalışıyorum; 4.060-4.040 dolara kadar olan geri çekilmelerde kademeli alımı, kısa vadeli de olsak uzun vadeli de olsak, kademeli alımı düşünmemiz lazım."