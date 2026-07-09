Meteoroloji'den sarı kodlu yağış uyarısı!

Marmara Bölgesi'nin tamamı ile İç ve Doğu Akdeniz, ayrıca Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.