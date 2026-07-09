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Meteoroloji'den sarı kodlu yağış uyarısı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji'den sarı kodlu yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'daki üç il, İstanbul'un Avrupa Yakası ve Çanakkale'nin kuzeyi için öğleden sonra beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı yaptı.

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Foto - Meteoroloji'den sarı kodlu yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Foto - Meteoroloji'den sarı kodlu yağış uyarısı!

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Çanakkale'nin kuzeyinde öğleden sonra yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji, söz konusu bölgeler için sarı kodlu uyarı yayımlarken, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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Foto - Meteoroloji'den sarı kodlu yağış uyarısı!

Marmara Bölgesi'nin tamamı ile İç ve Doğu Akdeniz, ayrıca Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

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Foto - Meteoroloji'den sarı kodlu yağış uyarısı!

Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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