İşte bu hiç hesapta yoktu: 20 yıldır sessizdi, bir anda coşarak fışkırmaya başladı
Van'ın Çatak ilçesinde yer alan ve 20 yıldır atıl ve kurak durumda olan su kaynağının yeniden harekete geçmesi bölge sakinlerini sevindirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Van'ın Çatak ilçesinde yer alan ve 20 yıldır atıl ve kurak durumda olan su kaynağının yeniden harekete geçmesi bölge sakinlerini sevindirdi.
Van'ın Çatak ilçesine bağlı Yeni Mahalle sınırları içerinde bulunan ve uzun yıllardır kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle sessizliğe bürünen su kaynağı, adeta küllerinden doğdu.
Yaklaşık 20 yıldır kuru olan su yatağı, bu yıl bölgede etkili olan ekstrem hava şartlarıyla birlikte geri döndü. Kış aylarında ilçede etkili olan yoğun kar yağışı, dağlarda devasa kar kütleleri oluşturdu. Kaynağın yeniden canlanması, kurak geçen yılların ardından bölgedeki su varlığı açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.
Yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün havaların ısınmasıyla erimesi ve ilkbahar yağışlarının yer altı su kaynaklarını beslemesi sonucu yeniden suya kavuşan kaynak, bölge halkını da sevindirdi. Uzun yıllardır kuru halde bulunan suyun yeniden akması, doğanın kendini yenileme gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken bölgede akan su, çevredeki bitki örtüsüne de canlılık kazandırırken, vatandaşlar yıllar sonra yeniden su sesi duymanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Vatandaşlar, bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı ve bereketli ilkbahar yağmurlarının etkisiyle birçok dere ve su kaynağının da debisinin arttığını belirterek, doğanın yeniden canlanmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.
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