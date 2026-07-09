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İşte bu hiç hesapta yoktu: 20 yıldır sessizdi, bir anda coşarak fışkırmaya başladı Altın için net rakam verip uyardı: Buna hazırlıklı olun! S-400'ler tartışılırken Türkiye o ülkeden hava savunma sistemlerini alıyor: Resmen doğruladılar Kabineden dünyayı sallayan ortak deklarasyon! Bakanlar tek ses oldu: Masayı kuran lider Erdoğan! Başkan Erdoğan'ın gündeme oturan hediyesini bir lider ülkesine götürmedi: İmha edilmesini istedi Trump filan değil! Ankara'da bulunan lider emri verdi: Türkiye'yi sarsacak saldırı yapıldı Ege'de transfer şov başladı! Muğlaspor Avrupa liglerinin tozunu yutturan Arnavut yıldızı kadrosuna kattı Avrupa ülkesi şok kararı Türkiye'de duyurdu: Biz katkıda bulunmayacağız Coca-Cola'ya boykot tokadı! Fabrikaya kilit vuruyor
Ekonomi
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İşte bu hiç hesapta yoktu: 20 yıldır sessizdi, bir anda coşarak fışkırmaya başladı

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İşte bu hiç hesapta yoktu: 20 yıldır sessizdi, bir anda coşarak fışkırmaya başladı

Van'ın Çatak ilçesinde yer alan ve 20 yıldır atıl ve kurak durumda olan su kaynağının yeniden harekete geçmesi bölge sakinlerini sevindirdi.

#1
Foto - İşte bu hiç hesapta yoktu: 20 yıldır sessizdi, bir anda coşarak fışkırmaya başladı

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Yeni Mahalle sınırları içerinde bulunan ve uzun yıllardır kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle sessizliğe bürünen su kaynağı, adeta küllerinden doğdu.

#2
Foto - İşte bu hiç hesapta yoktu: 20 yıldır sessizdi, bir anda coşarak fışkırmaya başladı

Yaklaşık 20 yıldır kuru olan su yatağı, bu yıl bölgede etkili olan ekstrem hava şartlarıyla birlikte geri döndü. Kış aylarında ilçede etkili olan yoğun kar yağışı, dağlarda devasa kar kütleleri oluşturdu. Kaynağın yeniden canlanması, kurak geçen yılların ardından bölgedeki su varlığı açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

#3
Foto - İşte bu hiç hesapta yoktu: 20 yıldır sessizdi, bir anda coşarak fışkırmaya başladı

Yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün havaların ısınmasıyla erimesi ve ilkbahar yağışlarının yer altı su kaynaklarını beslemesi sonucu yeniden suya kavuşan kaynak, bölge halkını da sevindirdi. Uzun yıllardır kuru halde bulunan suyun yeniden akması, doğanın kendini yenileme gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

#4
Foto - İşte bu hiç hesapta yoktu: 20 yıldır sessizdi, bir anda coşarak fışkırmaya başladı

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken bölgede akan su, çevredeki bitki örtüsüne de canlılık kazandırırken, vatandaşlar yıllar sonra yeniden su sesi duymanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

#5
Foto - İşte bu hiç hesapta yoktu: 20 yıldır sessizdi, bir anda coşarak fışkırmaya başladı

Vatandaşlar, bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı ve bereketli ilkbahar yağmurlarının etkisiyle birçok dere ve su kaynağının da debisinin arttığını belirterek, doğanın yeniden canlanmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

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