Altında yön aşağı!
Gram altın güne 6 bin 121 liradan, ons altın ise 4 bin 63 dolardan başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gram altın güne 6 bin 121 liradan, ons altın ise 4 bin 63 dolardan başladı.
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik geçici anlaşmanın artık geçerliliğini yitirdiğini açıklamasının ardından artan jeopolitik gerilim ile yeniden öne çıkan enflasyon ve faiz endişelerinin etkisiyle Perşembe günü geriledi.
Gram altın güne 6.121 TL, ons altın ise 4.063 dolar seviyesinden başladı. Güncel altın satış fiyatları şu şekilde:
• Gram altın satış fiyatı: 6.121,74 TL
• Çeyrek altın satış fiyatı: 10.096,00 TL
• Yarım altın satış fiyatı: 20.173,00 TL
• Tam altın satış fiyatı: 40.088,76 TL
• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.156,00 TL
• Ons altın satış fiyatı: 4.063,56 dolar
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