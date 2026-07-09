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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Altında yön aşağı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altında yön aşağı!

Gram altın güne 6 bin 121 liradan, ons altın ise 4 bin 63 dolardan başladı.

#1
Foto - Altında yön aşağı!

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik geçici anlaşmanın artık geçerliliğini yitirdiğini açıklamasının ardından artan jeopolitik gerilim ile yeniden öne çıkan enflasyon ve faiz endişelerinin etkisiyle Perşembe günü geriledi.

#2
Foto - Altında yön aşağı!

Gram altın güne 6.121 TL, ons altın ise 4.063 dolar seviyesinden başladı. Güncel altın satış fiyatları şu şekilde:

#3
Foto - Altında yön aşağı!

• Gram altın satış fiyatı: 6.121,74 TL

#4
Foto - Altında yön aşağı!

• Çeyrek altın satış fiyatı: 10.096,00 TL

#5
Foto - Altında yön aşağı!

• Yarım altın satış fiyatı: 20.173,00 TL

#6
Foto - Altında yön aşağı!

• Tam altın satış fiyatı: 40.088,76 TL

#7
Foto - Altında yön aşağı!

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.156,00 TL

#8
Foto - Altında yön aşağı!

• Ons altın satış fiyatı: 4.063,56 dolar

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