Türkiye'ye savaş uçakları konusunda kötü haber: Uçağa biner binmez ağız değiştirdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi terk ettikten sonra F-35 savaş uçaklarına ilişkin sarf ettiği sözler şaşkınlığa sebep oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi terk ettikten sonra F-35 savaş uçaklarına ilişkin sarf ettiği sözler şaşkınlığa sebep oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Zirvesi kapsamında salı günü öğle saatlerinde Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanan Trump, daha sonra resmi tören için Beştepe'ye geçti.
İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Ortak açıklamalarda bulunan Trump, Türkiye ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, peş peşe açıkladığı yeni adımlar ve mesajlarla Ankara-Washington ilişkilerine dair önemli sinyaller verdi.
Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2017'de yürürlüğe giren CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Salı günü yaptığı değerlendirmede Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirten ABD Başkanı, çarşamba günü ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne övgü dolu sözler söyledi. Trump, açıklamasında "Yakında F-35'leri de alacaklar." ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir mesaj verdi.
Trump'ın, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı düzenlemelerini aşarak F-35 savaş uçaklarının teslimatının önünü açabileceğine ilişkin oluşan iyimser hava, Ankara ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamalarla yeniden belirsizliğe dönüştü. ABD Başkanı'nın ayrılış öncesi kullandığı ifadeler, F-35 sürecine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.
Trump, Ankara ziyaretini tamamladıktan sonra ABD'ye hareket etmeden önce Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında F-35 programına ilişkin temkinli mesajlar verdi. Türkiye'ye F-35 teslimatı konusunda henüz kesin bir karar almadığını belirten Trump, "Yani, bunu yapıp yapmayacağımız konusunda henüz tamamen karar vermedim." ifadelerini kullandı.
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