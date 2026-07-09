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Türkiye'ye savaş uçakları konusunda kötü haber: Uçağa biner binmez ağız değiştirdi

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Türkiye'ye savaş uçakları konusunda kötü haber: Uçağa biner binmez ağız değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi terk ettikten sonra F-35 savaş uçaklarına ilişkin sarf ettiği sözler şaşkınlığa sebep oldu.

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#1
Foto - Türkiye'ye savaş uçakları konusunda kötü haber: Uçağa biner binmez ağız değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Zirvesi kapsamında salı günü öğle saatlerinde Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanan Trump, daha sonra resmi tören için Beştepe'ye geçti.

#2
Foto - Türkiye'ye savaş uçakları konusunda kötü haber: Uçağa biner binmez ağız değiştirdi

İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Ortak açıklamalarda bulunan Trump, Türkiye ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, peş peşe açıkladığı yeni adımlar ve mesajlarla Ankara-Washington ilişkilerine dair önemli sinyaller verdi.

#3
Foto - Türkiye'ye savaş uçakları konusunda kötü haber: Uçağa biner binmez ağız değiştirdi

Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2017'de yürürlüğe giren CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Salı günü yaptığı değerlendirmede Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirten ABD Başkanı, çarşamba günü ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne övgü dolu sözler söyledi. Trump, açıklamasında "Yakında F-35'leri de alacaklar." ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir mesaj verdi.

#4
Foto - Türkiye'ye savaş uçakları konusunda kötü haber: Uçağa biner binmez ağız değiştirdi

Trump'ın, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı düzenlemelerini aşarak F-35 savaş uçaklarının teslimatının önünü açabileceğine ilişkin oluşan iyimser hava, Ankara ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamalarla yeniden belirsizliğe dönüştü. ABD Başkanı'nın ayrılış öncesi kullandığı ifadeler, F-35 sürecine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

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Foto - Türkiye'ye savaş uçakları konusunda kötü haber: Uçağa biner binmez ağız değiştirdi

Trump, Ankara ziyaretini tamamladıktan sonra ABD'ye hareket etmeden önce Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında F-35 programına ilişkin temkinli mesajlar verdi. Türkiye'ye F-35 teslimatı konusunda henüz kesin bir karar almadığını belirten Trump, "Yani, bunu yapıp yapmayacağımız konusunda henüz tamamen karar vermedim." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Erçelik

Önceden belliydi. Tasması şeytanyahunun elinde. Epiştayncılar.

....

.....bende şaşkınlık olmadı ....KURAN I KERİMİ okuyan okuması yazması olan ALLAHI PEYGAMBERLERİ bilen inanan birisi olarak...KURANI KERİMİ bilen anlayan deyince hemen şey diyenler var yaaa o kadar kolay değil niye değil kardeşim ...SİZ BİLMEZSİNİZ diyor ..bende SADAKALLAHÜLAZİM diyorum...ez cümle bildiğim yetiyor da artıyor bile ..
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