Marketten alınan 7 farklı su markası tek tek incelendi! Bazıları tertemiz, bazıları bakteri yuvası
"Hangi su daha güvenli?" sorusu nihayet laboratuvar ortamında cevabını buldu ve sonuçlar sosyal medyada infiale yol açtı. Doç. Dr. Ahmet Ali Berber, marketten aldığı 7 dev su markasını mercek altına alırken, bazı markaların petri kaplarında oluşan ürkütücü bakteri kolonileri kameralara anbean yansıdı. Analiz sonuçlarına göre bazı markalar sınavı başarıyla geçerken, bir markanın numunesindeki "bulutsu beyaz lekeler" tüketicilerde büyük bir şok dalgasına yol açtı.