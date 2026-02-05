  • İSTANBUL
Marketten alınan 7 farklı su markası tek tek incelendi! Bazıları tertemiz, bazıları bakteri yuvası
Marketten alınan 7 farklı su markası tek tek incelendi! Bazıları tertemiz, bazıları bakteri yuvası

"Hangi su daha güvenli?" sorusu nihayet laboratuvar ortamında cevabını buldu ve sonuçlar sosyal medyada infiale yol açtı. Doç. Dr. Ahmet Ali Berber, marketten aldığı 7 dev su markasını mercek altına alırken, bazı markaların petri kaplarında oluşan ürkütücü bakteri kolonileri kameralara anbean yansıdı. Analiz sonuçlarına göre bazı markalar sınavı başarıyla geçerken, bir markanın numunesindeki "bulutsu beyaz lekeler" tüketicilerde büyük bir şok dalgasına yol açtı.

Foto - Marketten alınan 7 farklı su markası tek tek incelendi! Bazıları tertemiz, bazıları bakteri yuvası

Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Ali Berber, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir deneyle, market raflarında sıkça karşılaşılan paketli suların hijyen durumunu gözler önüne serdi. Deneyde; Erikli, Abant, Saka, Gümüş, Damla, Pürsu ve Özkaynak markaları incelendi.

Foto - Marketten alınan 7 farklı su markası tek tek incelendi! Bazıları tertemiz, bazıları bakteri yuvası

Dr. Ahmet Ali Berber, kapalı şişelerden aldığı numuneleri besiyerlerine ekim yaparak kuluçka süreci sonunda oluşan tabloları tek tek kamera karşısında gösterdi. Görüntülerde bazı markaların tamamen temiz kaldığı, bazılarında ise gözle görülür kolonileşmeler olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Foto - Marketten alınan 7 farklı su markası tek tek incelendi! Bazıları tertemiz, bazıları bakteri yuvası

Videodaki görüntülere göre markaların petri kabı performansları şöyle sıralandı: Erikli: Besiyerinin pürüzsüz ve temiz olduğu, herhangi bir üreme izine rastlanmadığı görüldü. Abant: Besiyeri temiz yapısını korudu, üreme gözlemlenmedi. Saka: Besiyeri genel olarak temiz görünmekle birlikte, kabın sağ alt kısmında sarı renkte belirgin bir koloni (üreme noktası) göze çarptı.

Foto - Marketten alınan 7 farklı su markası tek tek incelendi! Bazıları tertemiz, bazıları bakteri yuvası

Gümüş: Besiyerinde herhangi bir bozulma veya üreme görülmedi, temiz sonuç verdi. Damla: Besiyerinin yapısı bozulmadı, temiz sonuç veren markalar arasında yer aldı. Pürsu: Deneyin en dikkat çeken sonuçlarından biri Pürsu örneğinde görüldü. Besiyerinin üzerinde yaygın, bulutsu beyaz lekeler ve kolonileşmeler kameraya yansıdı.

Foto - Marketten alınan 7 farklı su markası tek tek incelendi! Bazıları tertemiz, bazıları bakteri yuvası

Özkaynak: Besiyerinin ortasında küçük beyaz bir nokta (üreme) görülmekle birlikte, alanın geri kalanı temiz yapısını korudu. Deneyin, tek bir örneklem üzerinden yapılan şahsi bir gözlem olduğunun altını çizen Doç. Dr. Berber, videoyu "Unutmayalım, su hayattır" sözleriyle sonlandırdı.

