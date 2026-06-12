Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diplomasi çıkarması...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma temasları kapsamında İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile bir araya geldi, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti ve Kolezyum Arkeoloji Parkı’nda açılan “Troya ve Roma: Antik Akdeniz’in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri” sergisinin açılışını gerçekleştirdi. İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Türkiye’nin uluslararası alandaki rolüne dikkat çekerek “Türkiye bugün küresel bir referans noktasıdır” dedi.