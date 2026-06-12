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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diplomasi çıkarması...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diplomasi çıkarması...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma temasları kapsamında İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile bir araya geldi, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti ve Kolezyum Arkeoloji Parkı’nda açılan “Troya ve Roma: Antik Akdeniz’in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri” sergisinin açılışını gerçekleştirdi. İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Türkiye’nin uluslararası alandaki rolüne dikkat çekerek “Türkiye bugün küresel bir referans noktasıdır” dedi.

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Foto - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diplomasi çıkarması...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile bir araya geldi.

#2
Foto - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diplomasi çıkarması...

Görüşmede iki ülke arasındaki kültürel iş birlikleri, ortak sergiler, kültürel diplomasi çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Türkiye ile İtalya arasında son yıllarda güçlenen kültürel ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

#3
Foto - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diplomasi çıkarması...

İkili görüşmenin ardından Bakan Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Kolezyum Arkeoloji Parkı’nda düzenlenen “Troya ve Roma: Antik Akdeniz’in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri” sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

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Foto - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diplomasi çıkarması...

Programa Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşet Çıldık ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı.

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Foto - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diplomasi çıkarması...

Açılışta konuşan İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli serginin Akdeniz’in en önemli kültürleri arasındaki binlerce yıllık bağı ortaya koyduğunu belirterek, Troya ile Roma arasındaki ilişkinin yalnızca geçmişe ait olmadığını söyledi.

#6
Foto - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diplomasi çıkarması...

Aeneas anlatısının İtalya ile Türkiye’nin, Roma ile Anadolu’nun tarihlerini yeniden bir araya getirdiğini ifade eden Giuli, bu ilişkinin günümüzde de canlılığını koruduğunu vurguladı.

#7
Foto - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diplomasi çıkarması...

Giuli konuşmasında Türkiye’nin uluslararası alandaki rolüne de dikkat çekerek, “Türkiye bugün her zamankinden daha fazla, uluslararası sahnede istikrar sağlayıcı bir unsur olarak öne çıkabilme, diyalog kurabilme, yaratıcılık üretebilme ve bunu tüm dünyayla paylaşabilme konusundaki büyük kapasitesi sayesinde küresel bir referans noktasıdır.” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diplomasi çıkarması...

Bakan Ersoy ise insanlık tarihinin en görkemli yapılarından biri olan Kolezyum’un bir kez daha Türk-İtalyan kültürel iş birliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, Anadolu’nun eşsiz kültür mirasının Roma’nın kalbinde dünya ile buluştuğunu söyledi. Troya’nın yalnızca Anadolu’nun değil, Avrupa kültürel hafızasının da kurucu anlatılarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, serginin iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti. Ersoy, “Bugün açılışını yaptığımız Troya ve Roma sergisi, İtalya ile Türkiye arasında son yıllarda daha da güçlenen kültürel diyaloğun somut bir sonucudur. Aynı zamanda daha fazlası için birlikte samimiyetle atılmış güçlü bir kültürel diplomasi adımıdır.” dedi. Bakan Ersoy ayrıca, İtalya Kültür Bakanlığının eylül ayında açacağı “The Business of the Roman Empire” sergisine ve Prada Vakfının kasım ayında açacağı “Global Antiquity: Cultural Interactions in the Afro-Eurasian Space” sergisine Türkiye olarak eser desteği sağlanacağını açıkladı.

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Foto - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diplomasi çıkarması...

Türkiye’deki 19 müzenin koleksiyonlarından seçilen eserleri bir araya getiren sergi, Troya ile Roma arasındaki tarihsel ve kültürel bağları mitoloji, arkeoloji ve kültürel miras perspektifiyle ziyaretçilere sunuyor. Sergi, Akdeniz’in ortak hafızasını ve medeniyet mirasını uluslararası ziyaretçilerle buluşturacak. Bakan Ersoy Roma temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret ederek merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Türk kültürünün, sanatının ve dilinin uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaları inceleyen Ersoy, enstitüde gerçekleştirilen sulu boya sergisini gezdi.

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