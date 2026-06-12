Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diplomasi çıkarması...

Bakan Ersoy ise insanlık tarihinin en görkemli yapılarından biri olan Kolezyum’un bir kez daha Türk-İtalyan kültürel iş birliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, Anadolu’nun eşsiz kültür mirasının Roma’nın kalbinde dünya ile buluştuğunu söyledi. Troya’nın yalnızca Anadolu’nun değil, Avrupa kültürel hafızasının da kurucu anlatılarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, serginin iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti. Ersoy, “Bugün açılışını yaptığımız Troya ve Roma sergisi, İtalya ile Türkiye arasında son yıllarda daha da güçlenen kültürel diyaloğun somut bir sonucudur. Aynı zamanda daha fazlası için birlikte samimiyetle atılmış güçlü bir kültürel diplomasi adımıdır.” dedi. Bakan Ersoy ayrıca, İtalya Kültür Bakanlığının eylül ayında açacağı “The Business of the Roman Empire” sergisine ve Prada Vakfının kasım ayında açacağı “Global Antiquity: Cultural Interactions in the Afro-Eurasian Space” sergisine Türkiye olarak eser desteği sağlanacağını açıkladı.