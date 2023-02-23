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Yaşam
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Mardin'de öğrenci servisi devrildi! 14 yaralı

2023-02-23 18:19:05
Mardin'de öğrenci servisi devrildi! 14 yaralı

Mardin’de öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 öğrenci yaralandı.

#1
Foto - Mardin'de öğrenci servisi devrildi! 14 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Artuklu ve Ömerli ilçeleri arasında bulunan kırsal bölgede 34 FSA 028 plakalı öğrenci minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

#2
Foto - Mardin'de öğrenci servisi devrildi! 14 yaralı

Kazada, servis minibüsünde bulunan 14 öğrenci yaralandı.

#3
Foto - Mardin'de öğrenci servisi devrildi! 14 yaralı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

#4
Foto - Mardin'de öğrenci servisi devrildi! 14 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kente bulunan hastanelere sevk edildi.

#5
Foto - Mardin'de öğrenci servisi devrildi! 14 yaralı

Olayda yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#6
Foto - Mardin'de öğrenci servisi devrildi! 14 yaralı

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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